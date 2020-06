Alice Nevers 11 torna a questa sera giovedì 18 giugno con un nuovo episodio suddiviso in due parti il cui titolo è Ferite invisibili.

L’appuntamento è su Giallo, canale 38 del digitale terrestre, in prima visione. La serie è arrivata all’undicesima stagione e il tv-movie che va in onda è l’ultimo ed è suddiviso in due parti. Invece a livello internazionale Alice Nevers è giunta alla diciassettesima stagione.

Ricordiamo che Alice Nevers ha come protagonista un giudice donna, commissario che opera a Parigi. A interpretare la protagonista è l’attrice Marine Deltherme. Braccio destro della poliziotta è il fidato assistente Frédéric Marquand.

Le riprese si sono svolte tutte a Parigi e la serie è trasmessa in terra madre sull’emittente TF1.

Alice Nevers 11 Ferite invisibili – trama prima parte

La prima parte dell’episodio Ferite invisibili è stata trasmessa in Francia il 13 giugno del 2013 su TF1. I telespettatori che hanno seguito le vicende di Alice Nevers sono stati 6.500.000 con una share del 27,8%.

Tra gli attori di puntata ci sono Caroline Santini nel ruolo di Marianne Pilorget e Stephane Coulon che interpreta Joss Ferat.

La produzione è di Eric Leroux. Gli sceneggiatori sono stati Jean-Marc Dobell, Christian Mouchart, Patrick Tringale e Claire Alexandrakis che hanno contribuito anche alla sceneggiatura della seconda parte dell’episodio.

La vicenda raccontata inizia con Joss Ferat, un notissimo reporter di guerra che una mattina si sveglia accanto al corpo insanguinato della sua compagna Marianne Pilorget. Anche la donna è un soldato di ritorno dall’Afghanistan.

Joss in particolare è affetto da un disturbo post traumatico causato da stress. Tutto questo è conseguenza proprio di quanto ha dovuto sopportare durante il lungo soggiorno in Afghanistan. Proprio a causa di questo scompenso psicologico è convinto di aver ucciso Marianne Pilorget con una pugnalata. Crede che l’attacco omicida sia stato compiuto durante una recrudescenza del suo disturbo.

Alice Nevers viene chiamata ad indagare e porta con sé il fidato assistente Marquand. Le indagini cominciano soprattutto nell’ambito dei soldati francesi che si sono recati in Afghanistan e sono tornati. È proprio qui che è da ricercarsi la chiave del delitto. E Joss Ferat non è assolutamente colpevole.

Per quanto riguarda la vita privata Alice Nevers è minacciata di morte da alcuni trafficanti di diamanti.

Alice Nevers 11 Ferite invisibili – Seconda parte

Nella seconda parte continuano le indagini sulla morte di Marianne Pilorget. Marquand insieme all’assistente Max fa irruzione nella casa del sergente Foucault, proprio un istante prima che si verifichi una violenta esplosione. Fortunatamente i due poliziotti non riportano né danni né ferite.

Infine Alice Nevers continua ad essere minacciata. E questa volta insieme a lei è minacciato anche il figlio. Marquand decide di proteggere personalmente il giudice prima che sia troppo tardi.

Il cast completo della serie

Di seguito il cast del film Alice Nevers 11 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Marine Delterme : Alice Nevers

: Alice Nevers Jean-Michel Tinivelli : Frédéric Marquand

: Frédéric Marquand Gary Mihaileanu : Djibril Kadiri

: Djibril Kadiri Ahmed Sylla : Noah Diacouné

: Noah Diacouné Noam Morgensztern : Max Cohen

: Max Cohen Grégori Baquet : Ludovic

: Ludovic Arnaud Binard : Sylvain Romance

: Sylvain Romance Alexandre Brasseur : Guérand

: Guérand Richaud Valls : Forette

: Forette Karina Testa : Léa Delcourt

: Léa Delcourt Guillaume Carcaud : Victor Lemonnier

: Victor Lemonnier Jean Dell : Édouard Lemonnier

: Édouard Lemonnier Loïc Legendre: Jérôme Ravalec

