Top Crime propone nel prime time alle 21:05 il film TV dal titolo Delitto a Saint-Malo. Il tv movie fa parte di un ciclo poliziesco francese il cui titolo è “Delitti a…“, che tradotto in francese dire diventa Meurtres à… Per cui il titolo originale è Meurtres à Saint-Malo.

Naturalmente le atmosfere sono un mix di poliziesco e thriller, la durata e di un’ora e 30 minuti. La produzione è tra Francia e Belgio e risale al 2013.

Delitto a Saint-Malo – cast, regia, attori, dove è girato

Con la regia di Lionel Bailliu recitano i seguenti attori Bruno Solo, Louise Monot, Swann Arlaud, Aurélien Wiik (La mia vendetta), Patrick Raynal, Micky Sébastian, Olivier Claverie e Marina Keltchewsky.

Le riprese si sono svolte interamente a Saint-Malo e dintorni. Saint-Malo è un comune francese nella regione della Bretagna. É anche un centro balneare molto famoso ricco di monumenti storici e di eventi che si tengono soprattutto in estate.

Delitto a Saint-Malo – trama del film in onda su Top Crime

Un giorno sulla spiaggia di Saint-Malo viene ritrovato un corpo senza vita che è affiorato lentamente dal mare. Il cadavere mostra molteplici segni di torture simili a quelle che infliggevano i pirati del XVII secolo.

Il delitto comincia già a presentarsi avvolto da un alone di fitto mistero e non sarà facile districare tutti i risvolti che si presentano man mano che le indagini continuano.

Il caso viene affidato al capitano Gwenaële Garrec (Louise Monot) che si convince molto presto dell’esistenza di un famoso corsaro del passato al quale quella morte sembra essere legata.

Al capitano si aggiunge poi il sergente maggiore Eric Vautier (Bruno Solo) che invece è convinto dell’esistenza di un’altra pista. Così dice chiaramente alla sua collega di essere fortemente scettico sul legame con i corsari del XVII secolo.

Il capitano Garrec però e profondamente convinta della sua tesi e vuole condurre le indagini in questa direzione. Lo scontro tra i due poliziotti che indagano sarà feroce. Ognuno continua ad inseguire la sua verità. Alla fine si scontreranno ma verrà alla luce una realtà davvero inaspettata che nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare.

Il TV movie è scritto da uno dei maestri del giallo francese. È pieno di mistero, di intrighi e di fascino. I colpi di scena si susseguono l’uno dopo l’altro lasciando il telespettatore col fiato sospeso e senza mai un attimo di tregua fino alla conclusione ed all’arrivo di una verità assolutamente sconvolgente.

Curiosità sul film

In Delitto a Saint-Malo, come in tutta la serie Meurtres à…, non c’è mai nulla di scontato. Non solo ma niente è mai come appare. Per queste ragioni il film ha avuto una buona accoglienza quando è stato mandato in onda in patria su France 3.

Una curiosità: l’attore Bruno Solo che interpreta Eric Vautier, è lo pseudonimo di Bruno Lassalle, conduttore televisivo, scrittore, attore e regista francese. Ha realizzato molte collaborazioni con l’amico Yvan le Bolloc’h. Ed è proprio con lui che ha creato la serie Camera Café.