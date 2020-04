Rai 2 trasmette nel pomeriggio di oggi il film tv dal titolo Le indagini di Hailey Dean – Un’amara verità. Il titolo originale è Hailey Dean Mystery: A Will to Kill. Il genere è giallo con atmosfere mystery. La pellicola, in prima visione televisiva, è una produzione americana risalente al 2018.

Le indagini di Hailey Dean – Un’amara verità – cast, attori, regia, riprese, location

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti. Le musiche molto suggestive sono di Hamis Thompson.

La regia è di Michael Robison e nel cast recitano i seguenti attori: Kellie Martin (Grey’s Anatomy), Giacomo Baessato (C’era una volta), Viv Leacock, Emily Holmes, Matthew MacCaull, Lucia Walters, Chad Lowe, Nina Siemaszko e Lauren Maynard.

Nel ruolo della protagonista c’è l’attrice Kellie Martin interprete di tutti i TV movie che fanno parte del ciclo Le indagini di Hailey Dean.

Le indagini di Hailey Dean – Un’amara verità – trama del film in onda su Rai 2

La storia ruota intorno a due omicidi. Innanzitutto Hailey Dean, ha deciso, 15 anni dopo l’omicidio del suo fidanzato, di riaprire il caso e di scoprire finalmente la verità. La morte del giovane infatti è rimasta un mistero e il colpevole non è mai stato assicurato alla giustizia.

Per svolgere le indagini, che si annunciano abbastanza complicate dopo 15 anni, Hailey Dean collabora con il detective Danny Morgan il fratello della vittima e con Fincher Garland, un altro detective, amico del college dove ha studiato Clyde Bennett. I tre riescono a stabilire un piano d’azione avvicinando pian piano tutte le persone che negli ultimi anni erano state vicine al fidanzato.

Ma mentre tutto questo avviene improvvisamente la psicologa ed ex procuratore Hailey Dean si trova coinvolta in un altro caso che la riguarda ancora personalmente. Si tratta della scomparsa della sua vecchia amica Emma. E così deve iniziare ad occuparsi di un caso che non si rivela facile da risolvere.

Man mano che Hailey Dean riesce a mettere insieme elementi importanti, giunge ad una conclusione che mai avrebbe immaginato: i casi del suo ex fidanzato e di Emma sono inequivocabilmente uniti.

Il finale del film

A questo punto la vita precedente di Emma viene setacciata giorno per giorno. La prima mossa è parlare con l’ex fidanzato di Emma mentre Clyde si reca nei college dove Emma ha studiato cercando notizie dagli altri alunni.

Un’altra scoperta fatta da Hailey Dean è che nessuno ha avuto più notizie di Emma da quando ha lasciato il college. Ma alcuni ragazzi le dicono che la giovane aveva intenzione di occuparsi di una storia su uno scandalo immobiliare che, per un caso singolare, riguardava proprio il college.

Indagando nel mondo degli immobili, i detective scoprono la presenza di tangenti che riconducono a famiglie importanti della zona. Prima di arrivare alla risoluzione del caso, ricevono altre notizie a questo proposito da un motociclista locale. Ma quando tentano di rintracciarlo, lo trovano morto.

Hailey è vicina alla verità e non si ferma prima di aver dato giustizia sia al suo ex fidanzato che ad Emma.