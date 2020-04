Nuova puntata di Melaverde, oggi domenica 5 aprile. I due conduttori on the road propongono un appuntamento speciale perchè si recano entrambi fuori dall’Italia. Si inizia, come al solito, alle 11.55. Vediamo dove si recano Ellen Hidding e Vincenzo Venuto i padroni di casa.

Melaverde puntata 5 aprile – i due conduttori in Slovenia

Questa settimana Melaverde oltrepassa i confini del nostro Paese e si reca in Slovenia. Vengono raccontate le bellezze di questa piccola nazione che, pur essendo grande quanto una regione italiana, riserva moltissime sorprese.

La Slovenia è nota per la bellezza delle montagne, le stazioni sciistiche frequentate da tutta Europa, e i laghi. Sul Lago di Bled, un lago glaciale alimentato da sorgenti di acqua calda, la città di Bled custodisce un isolotto sormontato da una chiesetta e un castello medievale arroccato sulla scogliera. A Ljubljana, capitale della Slovenia, potremmo vedere le facciate barocche che si mescolano con l’architettura contemporanea.

La puntata inizia con un viaggio realizzato in uno dei villaggi di pastori stimati tra i più grandi d’Europa, Qui da secoli una storica comunità porta intere mandrie al pascolo. I telespettatori potranno scendere, poi, a valle per incontrare cinque monaci che in un vecchio castello coltivano e lavorano erbe officinali nella loro storica farmacia.

Successivamente sarà possibile visitare una vera fabbrica di cioccolato.

In questa puntata non mancherà il contatto con la natura.Infatti Vincenzo Venuto risale il corso di un fiume per poi raggiungere un mulino ancora funzionante.

Mentre Ellen Hidding raggiunge uno dei più grandi centri termali del paese. In questo luogo benessere e relax si fondono in un’offerta di accoglienza unica, oggi molto apprezzata. Insomma sarà un viaggio alla scoperta della Slovenia

Le Storie di Melaverde di oggi

Come ogni domenica, anche questa mattina è in onda una delle Storie di Melaverde. Inizio fissato alle 11:20 sempre su Canale 5. Ricordiamo che si tratta di viaggi già realizzati ma affrontati e raccontati sotto un’ottica differenze.

Le puntate di Melaverde che la rete leader Mediaset sta mandando in onda sono state realizzate in passato. Nell’attesa di poter riprendere le registrazioni per le prossime puntate, si dà spazio alle repliche.

Anche Melaverde si è adeguata alle nuove regole per il contenimento del coronavirus.