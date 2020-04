Stasera in tv 5 aprile 2020. Rai 1 propone l’ultima puntata di Bella da morire. Con la sorpresa che riserva il finale. Continuano i talk festivi, da Che tempo che fa a Non è l’Arena. Nuovo appuntamento anche con Live Non è la D’Urso. Ecco la programmazione completa.

Stasera in tv 5 aprile 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata della fiction Bella da morire. Paolo Bonsini è diventato il principale sospettato per l’omicidio di Gioia. Dopo un nuovo episodio di violenza, si chiude la storia d’amore fra Eva (Cristiana Capotondi) e Marco (Matteo Martari). La donna si rifugia a casa del padre, mentre lui decide di lasciare Lagonero.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Si conferma in linea con i gusti del pubblico la “nuova” struttura del programma di Fabio Fazio che, da qualche settimana, fa il punto sull’emergenza Covid-19 e raccoglie i pareri di scienziati ed economisti: la puntata del 22 marzo ha ottenuto una media di 2.866.000 telespettatori con uno share pari al 9,4%.

Su Rai 5, alle 21.15, Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili. Patrick Aryee viaggia tra Asia e Africa per scoprire come alcuni cani si sono evoluti per sopravvivere tra le nevi o per cacciare di notte; infine come hanno collaborato con l’uomo per gestire le grandi pianure africane.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Anche a ranghi ridotti, con pochi autori e operatori in studio, Barbara d’Urso riesce ogni domenica a confezionare una lunga puntata in cui l’emergenza coronavirus viene affrontata sempre dalla parte dei cittadini, con domande che cercano di sciogliere i dubbi accumulatisi nell’arco della settimana.

Stasera in tv 5 aprile 2020 – programmi La7, Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Nella puntata del 22 marzo dedicata all’emergenza Covid-19, il talk di Massimo Giletti ha segnato una share del 6.82% con 2.171.000 di telespettatori.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Rivediamo alcuni momenti del viaggio del ristoratore Francesco Panella alla scoperta dei più autentici ristoranti italiani di Hollywood. Sarà una sfida all’ultimo piatto tra i locali del cuore di tre italiani che vi risiedono.

I film di questa sera domenica 5 aprile

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Janus Metz Pedersen, Borg McEnroe, con Michael Keaton. Londra, 1980. Al torneo di Wimbledon si presentano da favoriti due campioni dal temperamento opposto: lo svedese Bjorn Borg (Sverrir Gudnason), numero uno del mondo, taciturno, imperturbabile e l’astro nascente John McEnroe (Shia LaBeouf), americano dal carattere impossibile.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2010, di Paul Haggis, The Next Three Days, con Russell Crowe, Elizabeth Banks. Stati Uniti. La vita dei coniugi John (Russell Crowe) e Lara Brennan (Elizabeth Banks), brillanti ricercatori, viene sconvolta quando lei è accusata di omicidio e subisce una pesante condanna. John farà di tutto per scagionarla e, pur di riaverla, elaborerà un piano di evasione che pare folle.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo del 2017, I delitti del barlume – La battaglia navale, con Stefano Fresi. I vecchietti del Barlume vogliono impedire la costruzione di un resort al largo della baia di Calaluna. Qui viene trovato il corpo senza vita di una donna ucraina. La Fusco indaga con Beppe.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2015, di James McTeigue, Survivor, con Milla Jovovich, Pierce Brosnan. Londra: l’impiegata del dipartimento di Stato americano Kate Abbott deve verificare i visti rilasciati dall’ambasciata. Si troverà a sventare un attentato a New York la notte di Capodanno.

Su Iris, alle 21.00, il film di guerra del 1998, di Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, con Tom Hanks. Subito dopo lo sbarco alleato in Normandia, il capitano John Miller ha l’ordine di rintracciare il paracadutista James F. Ryan, unico sopravvissuto di quattro fratelli.

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Hans Petter Moland, Un uomo tranquillo, con Liam Neeson. Nels è un uomo tranquillo che lavora come spazzaneve in Colorado. La sua vita ha una brusca svolta quando il figlio viene ucciso da un boss della droga locale. Si armerà per vendicarlo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Roar Uthaug, The Wave, con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp. Il geologo Eikfjord si trasferisce con la famiglia a Tafjord, in Norvegia. Quando uno tsunami si abbatte sulla città, l’uomo farà di tutto per portare in salvo i suoi cari.