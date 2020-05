Rai 2 trasmette nel daytime pomeridiano, alle 17.00 il film tv Squadra omicidi Istanbul: morte sul Bosforo. Si tratta di una pellicola per il piccolo schermo del 2009 della durata di un’ora e trenta minuti.

Squadra Omicidi Istanbul: morte sul Bosforo – cast, attori, regia, dove è girato

Il titolo originale è: Mordkommission Istanbul: Mord am Bosporus. Il film tv, infatti, è una produzione tedesca. Le atmosfere sono tra il giallo e il poliziesco con una forte dose di adrenalina in molte scene di azione.

La regia è firmata da Michael Kreindl. Nel cast recitano i seguenti attori: Erol Sander, Idil Üner, Oscar Ortega Sánchez, Nadeshda Brennicke, Nursel Köse, Erden Alkan, Haktan Pak, Proschat Madani.

Erol Sander è il protagonista di tutti i film tv del ciclo Squadra omicidi Istanbul. Attore turco, classe 1968, ha avuto notorietà in patria per aver interpretato molte serie tv, tra cui Alexander e Paradiso rubato.

Squadra Omicidi Istanbul: morte sul Bosforo – trama del film in onda su Rai 2

Una donna velata entra in un elegante hotel di Istanbul. Poco dopo, il ricco proprietario di biancheria Hüseyin Akdamar, potente uomo d’affari di Istanbul, viene pugnalato a morte nella sua suite. L’uomo, sposato, aveva un appuntamento sotto falso nome con una donna, la la prostituta ucraina Ludmilla Dubrynska. La vedova di Akdamar, Yelda, sembra non molto addolorata. Sapeva delle infedeltà del marito e cercava conforto nella religione.

Per il commissario Mehmet Özakin cominciano le indagini che, inizialmente, puntano sulla vedova. Ma per ordine dei suoi superiori, insieme al suo assistente Mustafa Yilmaz, Özakin deve interrogare la cameriera ucraina Ludmilla Dobrynska, che arrotondava lo stipendio lavorando come una prostituta. É strano che Akdamar sia scomparso proprio la sera in cui aveva un appuntamento con la donna.

Il finale del film

Ma la polizia trova un altro cadavere: è il banchiere Faruk Soydan assassinato come Akdamar con un pugnale. Allora tutto sembra portare sulle tracce di un criminale seriale. Özakin scopre che anche la moglie di Soydan non era felicemente sposata e focalizza la sua indagine sul famoso portale Internet Süheyla, che consiglia alle donne come risolvere problemi coniugali

Il commissario Mehmet Özakin e il suo assistente Mustafa, indagano adesso a tutti campo sulle vittime, su Ludmilla, sulla cerchia ultra islamica a cui apparteneva Akdamar e su un’attivista femminista di nome Fatma Colak.