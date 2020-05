Torna su Rai 2 Il Commissario Voss con l’episodio Il cadavere nel campo. L’appuntamento è nel daytime pomeridiano alle 18:35, oppure al numero 502 per la visione in alta definizione.

La pellicola è di genere poliziesco. La caratteristica è rappresentata dal fatto che può essere considerato il quarto spin-off di uno storico telefilm poliziesco dal titolo Der Alte, andato in onda sulla ZDF, principale rete tedesca.

Il Commissario Voss: Il cadavere nel campo – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del tv-movie è affidata a Raoul W. Heimrich. Protagonista nel ruolo del commissario Richard Voss è Jan-Gregor Kremp. Accanto a lui ci sono i poliziotti Gerd Heymann e Werner Riedmann con Axel Richter. I tre sono rispettivamente interpretati dagli attori Michael Ande, Markus Böttcher e Pierre Sanoussi-Bliss.

Le riprese si sono svolte tutte in Germania, in particolare a Monaco di Baviera dove ha sede l’immaginario commissariato in cui opera il protagonista Richard Voss.

La durata di ognuno dei tv-movie è di 60 minuti. La serie in Germania ha avuto un notevole successo ed un grande riscontro di pubblico. Infatti finora la serie si compone di 435 episodi in onda dal 1970.

Il Commissario Voss: Il cadavere nel campo – trama del film in onda su Rai 2

Protagonista dell’episodio Il cadavere nel campo è il commissario Richard Voss alle prese con un omicidio apparentemente inspiegabile. Un uomo di nome Karlo Wilflinger viene trovato un cadavere in un campo. Apparentemente sembra un incidente ma Richard Voss comprende subito che invece si tratta di un omicidio.

Iniziano le indagini. Intanto Voss e la sua squadra scoprono che la vittima viveva in un villaggio dell’alta Baviera ed era un contadino. Wilfinger aveva una fattoria da lui trasformata in produzione di prodotti biologici. Questa trasformazione aveva indispettito gli abitanti del villaggio. Intanto la sorella di Wilfinger viene a sapere della morte del fratello. L’uomo aveva un socio in affari che continua nell’attività intrapresa da Wilfinger.

Poco prima di morire però l’uomo aveva scoperto che la sua giovane moglie Anya aveva una relazione extraconiugale con un giornalista di Monaco, il cui nome è Nico Stein.

Il finale del film

Nella parte finale del film Voss scopre che il giornalista stava lavorando ad un reportage sull’agricoltura biologica. Questo potrebbe essere un legame con l’omicidio del contadino. Quando Voss e la sua squadra iniziano ad interrogare gli abitanti del villaggio, si rendono conto che nessuno dice la verità. Tutti sembrano avere qualcosa da nascondere.

Man mano che l’indagine va avanti e Voss scopre altri indizi, il commissario deve difendersi da altri nemici che nel frattempo lo attaccano. Ed infatti sfugge per puro caso ad un tentativo di omicidio.

Il Commissario Voss: Il cadavere nel campo – il cast completo

Di seguito il cast del film Il Commissario Voss: Il cadavere nel campo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori