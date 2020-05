La5 canale 30 del digitale terrestre, propone questa sera il film tv dal titolo L’amore nella terra dei contrasti.

La pellicola è una produzione tedesca dalle atmosfere prettamente romantiche ed è tratta dal romanzo omonimo di Emilie Richards, una scrittrice molto nota negli Stati Uniti, specializzata soprattutto in storie romantiche e sentimentali.

L’amore nella terra dei contrasti – regia, protagonisti, dove è girato

L’amore nella terra dei contrasti è una produzione del 2009 della durata di un’ora e mezza. La regia è affidata a Michael Keusch (Un’estate in Portogallo) che ne ha curato anche la sceneggiatura. Gli attori che compongono il cast sono Suzan Anbeh, Vicky Haughton, Melanie Marschke, Dietrich Mattausch, Max Gertsch, Te Kohe Tuhaka, Jochen Horst, Dennis Williams, Christoph Kottenkamp e Brandon Cook.

Il titolo originale è Sehnsucht nach Neuseeland. Le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda e gli spettacolari paesaggi rappresentano una sorta di protagonista aggiunto. Infatti l’ambientazione è molto suggestiva e i paesaggi neozelandesi sono tra l’altro descritti bene nel romanzo L’amore nella terra dei contrasti della celebre scrittrice americana.

L’amore nella terra dei contrasti – trama del film in onda su La5

La vicenda ha come protagonista una giovane donna Paige Duvall (Suzan Anbeh). Un giorno riceve la notizia di aver ereditato un possedimento in Nuova Zelanda. Si tratta per lei di una eredità misteriosa perché non riesce a comprendere chi può essere l’artefice di un tale gesto.

Paige, che è una nota editrice e vive a New York, decide di mettersi immediatamente in viaggio e di andare in Nuova Zelanda. Qui incontra un attraente allevatore di pecore Adam Leary (Christoph Kottenkamp). Il primo pensiero è recarsi dal notaio. Qui Paige scopre che un certo James Abott le ha lasciato un considerevole appezzamento di terra. Immediatamente si fa avanti un potenziale acquirente che le offre addirittura un milione di dollari per acquistare il possedimento.

Paige scopre subito che l’investitore il cui nome è Steven Armstrong (Max Gertsch) ha intenzione di costruire un complesso alberghiero esclusivo e molto prestigioso. Mr Armstrong crede di poter risolvere tutto nel più breve tempo possibile in modo che Paige possa tornare a New York il giorno successivo.

Prima però di accettare, Paige comincia a chiedersi chi era James Abott. Inoltre il pastore Adam Leary, insieme al figlio che vive in una fattoria nelle vicinanze, consiglia a Paige di non accettare la proposta di Armstrong.

Il finale del film

Intanto Paige ha trovato la vecchia casa di James Abott e comincia a cercare notizie sulla sua identità. Così scavando nel passato di questo uomo misterioso, la giovane donna scopre che era il suo padre biologico. A questo punto si sente confusa e tradita dalla madre che non le ha detto mai questa sconvolgente verità.

Paige comincia ad amare molto i paesaggi della Nuova Zelanda ed è affascinata dalla bellezza mistica di questa terra. Una sera insieme ad Adam trascorre una notte romantica sotto le stelle. Tutti questi elementi messi insieme fanno capire alla giovane donna di essere molto attratta dalla Nuova Zelanda, nonostante si sia sempre considerata una cittadina americana. Per questo decide di non accettare l’offerta di Steven Armstrong.

Inoltre un improvviso colpo di scena le fa finalmente capire la verità sulle sue origini. E trova anche l’amore.

L’amore nella terra dei contrasti – il cast completo

Di seguito il cast del film L’amore nella terra dei contrasti e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori