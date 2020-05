La Bundesliga è pronta a tornare in campo, con la 27ma giornata, nel weekend, tra le 20.30 di venerdì 22 e le 18.00 di domenica 24 maggio, in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno. Il massimo Campionato tedesco – anche attraverso l’emittente pay-tv – continua a trasmettere speranza per un ritorno alla normalità nel mondo dello sport ed è – in data odierna – l’unico delle cinque maggiori leghe d’Europa ad essere ripartita.

Bundesliga 27ma giornata – programmazione in diretta su Sky Sport

Sky come di consueto segue in diretta tutte le nove partite previste. A partire dall’arrivo delle squadre allo stadio sino alle interviste post-gara.

Aggiornamenti e news in tempo reale sul campionato tedesco anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport.

Questa la programmazione della 27ma giornata di Bundesliga in diretta su Sky Sport:

Partite venerdì 22 maggio 2020

La 27ma giornata di Bundesliga parte con il derby della Capitale tra Hertha Berlino ed Union Berlino, in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno alle 20.30. Le due squadre appaiate rispettivamente all’11° ed al 12° posto, hanno entrambe bisogno di una vittoria per continuare a sperare in una qualificazione last minute in UEFA Europa League, una sconfitta a questo punto della stagione potrebbe significare una rinuncia europea.

ore 20.30: Hertha Berlino – Union Berlino – Sky Sport Football e Sky Sport Uno

Partite sabato 23 maggio 2020

Il secondo giorno di Bundesliga si apre alle 15.30 con quattro partite in programma, la cui diretta gol è disponibile in contemporanea su Sky Sport Uno. Su tutte da segnalare lo scontro diretto in zona Champions League tra la terza e la quinta della classe: Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen. Si prosegue con un altro match dal sapore europeo tra Wolfsburg e Borussia Dortmund ed infine con Friburgo – Werder Brema e Paderborn – Hoffenheim.

Alle 18.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football troviamo invece il Bayern Monaco che ospiterà l’Eintracht Francoforte nel tentativo di allungare sulle inseguitrici.

Bundesliga 27ma giornata – Partite domenica 24 maggio 2020

Chiudiamo la programmazione televisiva per la 27ma giornata del Campionato tedesco con le tre gare della domenica, tutte disponibili in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno. Alle ore 13.30, l’Augsburg fa visita allo Schalke 04, alle 15.30 il Mainz ospita l’RB Lipsia e per chiudere, il posticipo delle 18.00 tra Colonia e Fortuna Dusseldorf.

Di seguito il riepilogo della programmazione tv della 27ma giornata

Venerdì 22 maggio

ore 20.30: Hertha Berlino – Union Berlino – Sky Sport Football e Sky Sport Uno

Sabato 23 maggio

ore 15.30: diretta gol di quattro gare in contemporanea su Sky Sport Uno

Borussia Monchengladbach – Bayer Leverkusen

Wolfsburg – Borussia Dortmund

Paderborn – Hoffenheim

Friburgo – Werder Brema

ore 18.30: Bayern Monaco – Eintracht Francoforte – Sky Sport Football e Sky Sport Uno

Domenica 24 maggio

ore 13.30: Schalke 04 – Augsburg – Sky Sport Football e Sky Sport Uno

15.30: Mainz – RB Lipsia – Sky Sport Football e Sky Sport Uno

18.00: Colonia – Fortuna Dusseldorf – Sky Sport Football e Sky Sport Uno