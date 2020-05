Il commissario Montalbano: Come voleva la prassi su Rai 1

Rai 1 propone questa sera Come voleva la prassi, ultimo film tv de Il commissario Montalbano previsto per l’attuale ciclo di repliche della primavera 2020.

Il commissario Montalbano Come voleva la prassi – cast, attori, dove è girato

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo. Le riprese si sono svolte tutte a Mazara del Vallo e Agrigento. Alcune scene sono state girate nella suggestiva location della Valle dei Templi.

Il film tv è andato in onda per la prima volta il 6 marzo 2017 con 11 268 000 telespettatori ed una share del 44.1%.

La regia è di Alberto Sironi.

Come voleva la prassi è tratto dai racconti di Andrea Camilleri, in particolare dalla raccolta Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano.

Il commissario Montalbano Come voleva la prassi – trama del film in onda su Rai 1

La trama del film è centrata sul cadavere di una giovane donna molto avvenente, ritrovato nudo, con indosso soltanto un accappatoio intriso di sangue. Il corpo è riverso sul freddo pavimento di un androne di via Pintacuda. Quale motivo ha spinto la giovane donna a trascinarsi esanime fin lì dentro?

Montalbano sospetta che la vittima possa essere una prostituta proveniente dall’Est Europa. E comincia a pensare che i Cuffaro famiglia mafiosa che gestisce il mercato della prostituzione a Vigata, possa isolare e individuare i responsabili di un omicidio così efferato.

Invece deve ricredersi. Infatti, non solo non riceve aiuto, ma addirittura diventa oggetto di un attentato. Le indagini di Montalbano proseguono a ritmo serrato. E lo portano a scovare tra i condomini del palazzo, un possibile complice dell’assassino che ha ripreso con una telecamera il festino nel corso del quale ha trovato la morte la ragazza.

Il finale del film

E’ il finale del film tv a rivelare che al party hanno partecipato, mascherati ma riconoscibili, i tutti i notabili della zona. A questa indagine, però, si aggiunge un singolare incontro fatto da Montalbano che complica la situazione e inculca molti dubbi nel commissario.

Montalbano conosce, per caso, un giudice in pensione. Si tratta di Leonardo Attard che sta rivedendo e ristudiando tutti i processi da lui celebrati per essere certo di non essere stato mai condizionato nel giudizio da problemi personali.

Sembra un gesto normale in un rappresentante della magistratura alla fine della carriera. Ma il giudice alla fine porta alla luce un ulteriore mistero.La sua conoscenza, inquietante per Montalbano, lascia in lui molti interrogativi.

Come voleva la prassi cast completo

Altri interpreti di puntata sono: Sonia Bergamasco (Livia Burlando), Isabell Sollman (Ingrid Sjöström), Nuccio Vassallo (Leonardo Attard), Giulio Corso (Davide Guarnotta), Lana Vladi (Maria Simonova), Matteo Taranto (Milko Stanic), Massimo Spata (Micheletto)

Il successo di Montalbano

60 paesi tra l’Europa e il resto del mondo con successo di critica dappertutto. Il successo delle storie del commissario Montalbano va oltre le prime visioni, perché anche in replica gli ascolti sono sempre stati di grande rilevanza. La serie italiana più venduta all’estero è trasmessa nel corso degli anni in oltrei tra l’Europa e il resto del mondo con successo di critica dappertutto.

Montalbano è andato in onda in tutti i continenti dall’Asia al Sud America passando per l’Australia.

Ha fatto conoscere a tutto il mondo una vera e propria eccellenza italiana, dando vita ad un turismo cinematografico nei comuni siciliani che ospitano le riprese.