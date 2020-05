Stasera in prima serata, alle 21.20, su Rai 2 va in onda il film Vita, cuore, battito. La commedia del duo comico Arteteca, composto da Enzo Iupparello e Monica Lima, dura un’ora e 33 minuti ed è arrivata nelle sale il 17 marzo 2016. Il film racconta di Enzo e Monica, due tamarri della periferia di Napoli che vincono inaspettatamente un viaggio in Spagna.

Il film è già presente nella videoteca digitale del servizio in streaming gratuito Rai Play.

Vita cuore battito Rai 2 – regia, protagonisti, location, dove è girato

Vita, cuore, battito è il secondo film del regista Sergio Colabona. Per i protagonisti, Enzo e Monica, in arte Arteteca, la commedia segna il debutto nelle sale, dopo la partecipazione allo show comico di Rai 2 Made in Sud.

“Vita, cuore, battito” è il trittico di soprannomi con cui Monica apostrofava Enzo nello show ed era diventato il motto degli Arteteca.

Le riprese del film si sono svolte inizialmente a Napoli, in particolare in varie zone del centro città, come Corso Vittorio Emanuele. Quindi, seguendo il viaggio dei protagonisti, altre scene sono state girate a Firenze, alla Galleria degli Uffizi. Poi si arriva in Spagna, dove i protagonisti si muovono tra Barcellona, Ibiza e Formentera. In primo piano locali alla moda e spiagge affollate. Le riprese sono durate in tutto 5 settimane.

Tunnel Produzioni e Rai Cinema sono i produttori della commedia, distribuita in Italia da 01 Distribution.

Ha composto la colonna sonora del film Valerio Jovine, che collabora con i 99 Posse, gruppo rap/reggaemuffin di Napoli.

Vita cuore battito Rai 2 – trama del film

Enzo e Monica hanno trent’anni e vivono nella periferia di Napoli. La loro vita è semplice, ma serena. Monica lavora come estetista e parrucchiera, mentre Enzo si barcamena come commesso di un negozio di abbigliamento giovanile. Un giorno, Enzo vince un terno al lotto clandestino.

Ma scopre di non poter riscuotere tutto in denaro. Parte della vincita consiste in un viaggio all inclusive in Spagna, che la coppia accetta immediatamente di intraprendere.

Durante la vacanza i due vivono numerose disavventure. Al termine del viaggio, però, Monica ed Enzo scoprono la verità: la vincita della vacanza e dei tre numeri al lotto, non sono stati un caso fortuito, ma un piano studiato da un’emittente televisiva. L’intero viaggio è stato infatti ripreso e montato sotto forma di Reality Show.

Il finale del film

Scoperta la realtà dei fatti, la vita di Enzo e Monica cambia radicalmente. Il loro show viene trasmesso in tv. I due diventano star riconosciute in tutte Italia. La fama e il successo inizialmente sembrano soddisfare la coppia. Ma ben presto Monica si accorge di volere di più dalla propria vita. E lascia Enzo per iniziare una relazione con Roberto, un attore conosciuto durante la vacanza in Spagna.

L’irresistibile attrazione fra Enzo e Monica, si riaccende poco dopo. Monica comprende di non poter vivere senza il suo Enzo. Lascia Roberto e, in pieno stile hollywoodiano, dichiara il suo amore mai spento ad Enzo sotto la pioggia. Ovviamente tutto è ripreso dalle telecamere del Reality Show. Ed Enzo, innamoratissimo, accetta di tornare insieme.

Vita cuore battito Rai 2 – il cast completo

Di seguito il cast del film Vita, cuore, battito e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori