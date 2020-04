L'uomo che non avrei mai dovuto amare Rai 2

Rai 2 trasmette nel pomeriggio di oggi il tv-movie dal titolo L’uomo che non avrei mai dovuto amare.

La pellicola ha la durata di un’ora e 30 minuti, è una produzione americana del 2018 ed è un thriller molto intenso, pieno di suspense e di adrenalina.

L’uomo che non avrei mai dovuto amare – cast, attori, regia, riprese, location

Il titolo originale è Framed by My Fiancé. La regia è di Fred Olen Ray. Gli attori che compongono il cast sono i seguenti Katrina Bowden (Monolith), Jason-Shane Scott, Valynn Turkovich, Gerald Webb, Kari Buckley, Alan Pietruszewski, Nicole Cinaglia e Christopher Glenn Cannon.

La vicenda raccontata potrebbe essere ispirata ad una storia vera.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti.

L’uomo che non avrei mai dovuto amare – trama del film in onda su Rai 2

I protagonisti sono Daniel Hackett (Jason-Shane Scott), un brillante avvocato e la sua fidanzata Jenny (Katrina Bowden), un’infermiera di successo. Sono una giovane coppia che da poco ha ufficializzato il proprio legame.

Agli occhi degli altri i due sembrano avere tutto, bellezza, ricchezza e carriera professionale. Fino a quando però un tragico incidente d’auto rovina completamente la vita ad entrambi.

Daniel prima dell’incidente era venuto a sapere una notizia nella quale sperava da molto tempo: a breve sarebbe stato nominato il più giovane giudice dello Stato.

Ma tutto questo era destinato a non avverarsi mai. La notte dell’incidente Daniel e Jenny finiscono con la propria auto contro un’altra e il conducente dell’altro veicolo muore sul colpo.

Naturalmente era Daniel al volante, ma temendo che l’incidente e la morte dell’altro guidatore, Langford, gli avrebbe rovinato la carriera, cambia posto e pone Jenny al volante. Nel frattempo la donna era priva di coscienza ed in stato quasi comatoso.

Quando Jenny si risveglia in ospedale viene informata che il conducente dell’altro veicolo è morto. La notizia la sconvolge anche perché viene accusata di omicidio colposo e a questo punto è costretta a fare di tutto per dimostrare la propria innocenza.

Il finale del film

Jenny ricordava però di non trovarsi al volante, e questo accresce ancora di più il proprio incubo perché si rende conto che il fidanzato creduto perfetto, alla fine tale non era. Al contrario ha cercato di servirsi di lei per salvare la propria reputazione e la propria carriera.

In una intervista rilasciata alla stampa statunitense Jason-Shane Scott ha affermato che «il personaggio di Daniel non è in effetti un mostro insensibile, ma rincorre il proprio obiettivo». E lui ha cercato di rendere il personaggio il più credibile possibile.

Una curiosità: l’attrice che si cala nel ruolo di Jenny ovvero Katrina Bowden è stata nel cast della serie Thirty Rock. Ha anche interpretato personaggi ricorrenti in soap opera di lunga serialità come ad esempio The Young and The Restless, che in Italia è arrivata con il titolo Febbre d’amore.