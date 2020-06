La prima serata di Rai 2 è dedicata ad una pellicola thriller dal titolo Ossessione senza fine. Il film ha atmosfere drammatiche, è una produzione statunitense ed ha la durata di un’ora e trenta minuti.

Ossessione senza fine – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Doug Campbell e gli attori principali sono i seguenti: Eric Roberts, Brianna Chomer, Deborah Zoe, Jon Briddell e Carson Boatman.

Il titolo originale della pellicola americana è Stalked by My Doctor. È possibile seguire il film Tv oltre che su Rai 2, anche sul canale HD numero 502 e su Raiplay in streaming. L’appuntamento è per le 21:20.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti e la pellicola è destinata ad un pubblico adulto.

La produzione è della Johnson Production Group in collaborazione con Shadowland See more

Curiosità sul film

Fra gli altri attori Eric Roberts è stato protagonista di moltissime serie televisive. Ricordiamo Febbre d’amore, L’onore e il rispetto, in cui interpretava il boss americano Tom Di Maggio, Suits e Lost Girl. L’attore nel 1996 ha partecipato anche alla serie Doctor Who dove ha interpretato il Maestro.

E’ la prima volta che si cala nel ruolo di uno psicopatico.

Ossessione senza fine – trama del film in onda su Rai 2

La vicenda raccontata ha come protagonista una adolescente che si ritrova improvvisamente ad essere vittima di uno stalker. Tutto inizia quando Sophie, il personaggio principale, ed il suo fidanzato Ryan (Carson Boatman), tornano a casa da una festa. Improvvisamente la loro auto sbanda e ambedue rimangono coinvolti in un pauroso incidente stradale.

Soccorsa immediatamente è portata in ospedale, dove il dottor Beck, un cardiochirurgo molto noto, riesce miracolosamente a salvarle la vita. Ma rimane talmente colpito dalla giovane che sviluppa una vera e propria ossessione morbosa nei suoi confronti.

Quando è guarita e torna a casa, Sophie è letteralmente perseguitata dal medico. Il dottor Beck la molesta in continuazione e lei non sa più come difendersi. Allora chiedi aiuto alla sua famiglia, ma nessuno, neanche i genitori, dà credito alle sue parole.

Il finale del film

Sophie si sente dunque sempre più sola e sa di trovarsi in una situazione che mette a repentaglio la sua stessa vita. Il medico intanto non demorde, anzi la sua ossessione nei riguardi della giovane cresce giorno dopo giorno.

Travolto da questo insano sentimento il cardiochirurgo è protagonista di un gesto estremo che compie nel tentativo disperato di convincere la giovane Sophie ad essere solo ed esclusivamente sua.

La critica ha dato una valutazione di sufficienza al film Tv. Ne è stata messa in evidenza soprattutto la crudezza della sequenza che porta il dottor Beck a sviluppare un sentimento maniacale ed erotico nei confronti della giovane Sophie.