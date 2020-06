La 5 propone, questa sera, in seconda serata il film dal titolo Inganno mortale. Si tratta do una produzione canadese del 2011, della durata di un’ora e trenta minuti. Il genere è giallo. La storia è ispirata ad una vicenda realmente accaduta.

Inganno mortale – regia, protagonisti, dove è girato

Con la regia di Jean-Marc Piché recitano i seguenti attori Morena Baccarin, Paul Christie, Sadie LeBlanc, Chris William Martin, Alex Carter, Maxim Roy, Susan Almgren, Susan Bain e Russell Yuen.

Il regista Jean-Marc Piché ha collaborato anche alla sceneggiatura ed alla ideazione del soggetto.

Le riprese si sono svolte in Canada dove è ambientata la vicenda raccontata. Il film è andato in inda lo scorso anno prima su Rete4 e successivamente su La5 che adesso la ripropone in seconda serata.

Il titolo originale è Look again. Il film in Italia è anche conosciuto come Look again – Inganno mortale.

Inganno mortale – trama del film in onda su Cielo

La vicenda raccontata ha come protagonista Allison (Morena Baccarin), una giovane donna, che sta attraversando uno dei momenti più felici della sua vita. È una donna in carriera molto nota nel piccolo centro canadese dove vive con il proprio fidanzato del quale è profondamente innamorata.

La loro vita però viene sconvolta da un fatto drammatico che sembra opera di comune violenza. Una sera uno sconosciuto fa irruzione nel loro appartamento. Quando i due si accorgono della presenza di un estraneo, cercano di bloccare l’intruso. Purtroppo quest’ultimo rivela presto le sue vere intenzioni: uccidere. Ed infatti, si avventa senza pietà sul ragazzo colpendolo ripetutamente con la pistola. Quando è certo che è morto, comincia ad inseguire Allison che cerca di divincolarsi con tutta la forza residua. E riesce miracolosamente a sfuggire alla furia omicida del carnefice.

Il finale del film

Questo evento sconvolge la protagonista. Non riesce a capire per quale ragione un uomo si introduce nella sua casa, uccide il fidanzato, cerca di catturare lei senza però rubare nulla all’interno dell’appartamento.

Naturalmente iniziano le indagini sul caso che si rivelano molto complicate. Dopo mesi le forze dell’ordine credono di aver trovato una traccia e un eventuale sospettato. Arrivano ad arrestare l’uomo ritenuto colpevole dell’omicidio.

Allison però non crede assolutamente che la persona arrestata sia quella giusta. La ragazza è determinata a scoprire la vera identità dell’assassino per conto proprio.

E purtroppo la verità arriva molto presto. Coincide con la visita di una sua amica che le presenta il nuovo fidanzato. Allison nota subito una grande somiglianza con l’assassino di quella tragica notte.

Inganno mortale – il cast completo

Di seguito il cast del film Inganno mortale e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori