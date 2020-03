Rai 2 trasmette oggi alle 14:50, Amore al primo sguardo, una pellicola del 2017 di genere romantico basata su un sentimento d’amore che sorge all’improvviso tra due giovani ragazzi, ovvero il cosiddetto colpo di fulmine.

La durata del film tv e di 80 minuti, le riprese si sono svolte interamente negli USA.

Amore al primo sguardo – cast, regia, attori, riprese, location

La regia è di Kevin Connor e nel cast ci sono Amy Smart, Adrian Grenier, Jonathan Bennett (Il dubbio della verità), Kelly Thiebaud, Brandon Ray Olive, Richard Riehle, Lee Purcell, Ted King e John Shea.

Il titolo originale del film per la tv è Love at First Glance.

Amore al primo sguardo – trama del film in onda su Rai 2

Protagonista della vicenda raccontata è una giovane giornalista Mary Landers (Amy Smart) che non riesce a fare carriera. Sono anni infatti che scrive sullo stesso piccolo giornale che non la gratifica dal punto di vista professionale. Lei ha altre mire e vorrebbe diventare una giornalista importante. È certa di averne le capacità ma non è mai capitata l’occasione giusta.

Inoltre è fidanzata con un ragazzo che allo stesso modo non riesce a far breccia definitiva nel suo cuore. In una situazione così contingente e precaria Mary Landers si avvia al giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. E proprio in questa occasione il direttore del giornale sul quale scrive le assegna il compito di realizzare un articolo sul significato dell’amore.

Quando Mary decide di chiedere qualche indicazione al fidanzato Carl, si trova dinanzi ad una realtà inaspettata. Il giovane e dice di volerla lasciare perché ha bisogno di dare una svolta alla propria esistenza che così langue malinconicamente.

Il finale del film

Mary si ritrova da sola. Una sera durante un viaggio in metropolitana per tornare a casa, nota accanto a sé un giornalista abbastanza conosciuto James Fielding. I due però non fanno conversazione, anzi tacciono entrambi. Quando è arrivato alla stazione dove James deve scendere, il giornalista perde il proprio telefono cellulare. Appena Mary lo nota, decide di impossessarsene per restituirlo al suo proprietario.

La ricerca sarà abbastanza complicata, ma la giornalista riesce alla fine nel suo intento. Conosce così James Fielding e tra i due, dopo uno scambio di convenevoli e di ringraziamenti, comincia a nascere un’amicizia che presto si trasformerà in un sentimento più profondo.

Una curiosità: Amy Smart che interpreta Mary Landers nel 2004 è stata protagonista del film The Butterfly Expert che proprio in quell’anno ha vinto al Festival Internazionale del cinema fantastico di Bruxelles il premio Pegaso.

La messa in onda è stata di Hallmark Channel. La produzione è di The Hallmark Channel, Crown Media Productions e Cartel Pictures.