Killer di sogni Tv8

Tv8 propone nel daytime pomeridiano il film dal titolo Killer di sogni. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre oppure sul canale 508 per la fruizione in alta definizione.

La pellicola è di genere thriller, ha la durata di un’ora e 30 minuti ed è una produzione statunitense del 2019. Arriva in Italia in prima visione su Tv8.

Killer di sogni – cast, regia, attori, riprese, ambientazione

Nel cast del tv-movie Killer di sogni recitano i seguenti attori: Taylor Castro, Christy Carlson Romano, Gail Soltys, Jacy King (Cattive gemelle), Miguel Fasa, Carson Rowland, Brian Gross, Jessica Galinas. La regia è di Barbie Castro.

La pellicola è stata realizzata dalla Concord Films. Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti dove è ambientata la vicenda raccontata. Il titolo originale è Dream Killer. La sigla originale è di Michelle Marie Martinez, Miguel Martinez e Willy Perez-Feria che è anche il produttore con la sua etichetta WillyPopMusic.

Killer di sogni – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista la giovane Mia che, a soli 17 anni, possiede un talento canoro davvero insuperabile. La ragazzina è una vera e propria cantante emergente. Durante un concorso scolastico per nuove voci, si esibisce alla presenza del produttore musicale Fasa. Il discografico rimane letteralmente affascinato dalla voce di Mia e le fa firmare immediatamente un contratto discografico con la sua etichetta musicale.

In breve tempo Mia raggiunge un grande successo grazie anche alla presenza della madre Grace che la incoraggia e le fa da manager. Dopo qualche tempo la stella di Mia è diventata una realtà dell’universo musicale americano. A questo punto suscita la gelosia della sua amica Lindsay che aveva partecipato allo stesso al concorso canoro del liceo, ma non aveva avuto la medesima fortuna di Mia.

Lindsay insieme alla mamma Ellen è convinta che avrebbe dovuto essere lei la vincitrice. Quando Ellen e Lindsay si rendono conto del successo di Mia, decidono di vendicarsi con ogni mezzo a disposizione. Vogliono insomma distruggere l’avversaria.

Il finale del film

La parte finale del film è piena di suspense. Innanzitutto le due donne cominciano ad avvicinarsi alla ragazza e lentamente le fanno bere potenti cocktail di droghe per stordirla e costringerla a compiere azioni riprovevoli.

La situazione è destinata a peggiorare ancora. Infatti un giorno i mass media riportano una drammatica notizia: Fasa è stato improvvisamente ucciso con un colpo di pistola al torace.

Nel periodo in cui è stato commesso il crimine, Mia si ritrova a non avere alcun alibi. A questo punto Grace si sforza di dimostrare al più presto l’innocenza della figlia. Il rischio della ragazzina infatti è che possa finire in prigione a vita per un crimine non commesso.