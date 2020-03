Un fantasma per amico Rai 2

Rai 2 trasmette oggi pomeriggio il tv-movie dal titolo Un fantasma per amico. L’appuntamento è alle 15:20 sulla seconda rete diretta da Ludovico Di Meo. Il film di genere family e fantasy risale a 2013. Dura un’ora e trenta minuti. Il titolo originale è Das kleine Gespenst.

Un fantasma per amico – attori, regia, cast, riprese, location

Con la regia di Alain Gsponer recitano i seguenti attori Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Hartung, Herbert Knaup (Un’estate tra le montagne bavaresi), Bettina Stucky, Uwe Ochsenknecht, Carlos Richter e Stefan Merki.

La produzione è tedesca con la partecipazione della Svizzera. La distribuzione è della Notorius Pictures. La pellicola è ispirata al libro per bambini Il piccolo fantasma.

Le riprese si sono svolte a Quedlinburg, una città tedesca di 24.555 abitanti situata nella Sassonia-Anhalt.

Un fantasma per amico | trama, cast e anticipazioni

La trama raccontata ha come protagonista un piccolo fantasma che vive di notte nel castello di Eulenstein. Il desiderio del little ghost è di vedere finalmente il mondo alla luce del giorno. Infatti ha come migliore amico un gufo ed ha la capacità di poter aprire tutto molto facilmente, si tratti di case, di finestre o di qualsiasi altro oggetto.

Ma tutti i tentativi falliscono. Un giorno dopo che il fantasmino ha perso la speranza di vedere il mondo con la luce del sole, non si sveglia a mezzanotte come al solito ma a mezzogiorno. E così riesce ad esplorare il castello in cui vive ma viene colpito da un raggio di sole.

Intanto una classe sta visitando il museo del castello e il piccolo fantasma scopre che gli umani invece di accoglierlo bene, rimangono terrorizzati alla sua vista e cominciano a dargli la caccia. Gli unici a cui può chiedere aiuto sono tre ragazzi che hanno organizzato un’escursione al castello e per la prima volta lo incontrano.

Quando però riesce ad uscire ed a girare tra gli abitanti della città, provoca un sacco di guai.

Il finale del film

Nella parte finale del film, il piccolo fantasma si trova nel bel mezzo della celebrazione del 325 ° anniversario dell’assedio di Eulenberg da parte degli svedesi. Ed anche questa occasione si traduce in un disastro.

Attacca il generale svedese Torstenson, credendo che il generale fosse tornato all’improvviso poiché disturbato dal rumore dei cannoni.

Alla fine, disperato, il piccolo fantasma si rivolge a tre ragazzini e chiede loro aiuto.Si tratta dell’undicenne Herbert e dei suoi fratelli, i gemelli di nove anni Jutta e Günther. Sono loro a fare in modo che il piccolo fantasma possa tornare al castello

Intanto il fantasmino viene incolpato anche del cattivo funzionamento dell’orologio del municipio incorrettamente impostato.

Ogni fantasma deve obbedire al corso di un orologio specifico e lui ha trasgredito. Dopo che il maestro orologiaio ha impostato l’orologio del municipio da mezzogiorno a mezzanotte, il piccolo fantasma si sveglia di nuovo nella notte e può tornare al castello