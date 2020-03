Duilio Giammaria torna con Petrolio antivirus questa sera sabato 21 marzo su Rai 2. Il conduttore racconta la settimana cruciale della lotta al coronavirus. Il programma di approfondimento è in diretta dagli studi di Roma in prima serata.

Petrolio Antivirus 21 marzo settimana cruciale della lotta al coronavirus

Molte le domande alle quali Giammaria tenta di dare una risposta coadiuvato dagli ospiti in collegamento Skype.

Ecco alcune delle più importanti e significative.

Qual è il significato della curva del contagio? Come funziona la gestione dei tamponi? Riusciamo a identificare e isolare i casi sospetti? Riusciamo a identificare con chi sono stati in contatto? Come identificare gli asintomatici? Vaccini e terapie: a che punto siamo?

Le misure straordinarie di isolamento chieste agli italiani sembrano non bastare più. E altre ancora più restrittive stanno per arrivare. Questa volta non solo nelle città del Nord. Ma anche al Sud, visto l’incremento di contagi che si è avuto negli ultimi giorni. Colpa di quell’esodo sconsiderato di domenica 8 marzo che portò, soprattutto in Puglia, molti giovani del Nord che lavoravano e studiavano soprattutto a Milano. Adesso hanno contagiato i genitori.

Il programma di Duilio Giammaria cerca le risposte e va in prima linea, con le storie degli italiani che combattono il coronavirus.

Nessuno è al sicuro, finché non lo saremo tutti. Tutti nella stessa barca.

Petrolio Antivirus – gli ospiti di questa sera

Interverranno nel corso della puntata: Walter Ricciardi, consigliere Oms, Massimo Galli direttore del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Antonella Viola immunologa della Città della Speranza di Padova.

Inoltre ci sono: Sergio Romagnani professore di immunologia dell’Università di Firenze, Giulio Gallera assessore regionale al Welfare in Lombardia, Gaia Panina direttore medico di Novartis e Massimo Girardis primario di terapia intensiva al Policlinico di Modena.

Per quanto riguarda l’informazione sono presenti, sempre in collegamento: Antonio Di Bella Direttore di RaiNews24, e i corrispondenti Rai da Parigi, New York, Berlino, Londra e Pechino.