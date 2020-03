Un medico nel cuore Rai 2

Rai 2 propone nel day time pomeridiano di oggi sabato 21 marzo il film tv dal titolo Un medico nel cuore. L’appuntamento è alle 14:00 sulla seconda rete di viale Mazzini. Per l’alta definizione il canale preposto è disponibile al numero 502.

La pellicola è di genere sentimentale, una commedia romantica, che arriva in Italia in prima visione pur essendo datata 2017. La produzione è tedesca, la durata è di un’ora e 30 minuti.

Un medico nel cuore – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del tv-movie Un medico nel cuore è composto dagli attori: David Rott, Anne Schäfer (Squadra Omicidi Barcellona), Teresa Harder, Michael Baral, Robert Giggenbach, Heinz Lieven, Peter Rappenglück, Philippe Reinhardt. La regia è di Peter Stauch.

Il titolo originale è Arzt mit Nebenwirkung. Le riprese si sono svolte tutte in Germania, in particolare a Monaco di Baviera, dove si svolge tutta la vicenda raccontata.

A realizzare il film tv è stata la Bavaria Fiction. La prima volta che il tv-movie è andato in onda in Germania era il 13 gennaio 2017.

Un medico nel cuore – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonisti Fabian Lauber e Janne Jarst. Ambedue sono medici, ma hanno caratteristiche professionali e personali estremamente differenti l’uno dall’altra. Insomma sono considerati i cosiddetti poli opposti che alla fine riescono anche ad attrarsi. Ed è quanto accade proprio tra i due personaggi principali di Un medico nel cuore.

Fabian Lauber è un medico di campagna. Ama le situazioni rischiose e vive la sua vita all’insegna di una quotidianità piena di adrenalina. Non avrebbe voluto fare il medico di campagna. Ma ha dovuto prendere il posto del padre che esercitava la medesima professione, soltanto perché lo ha chiesto la madre. Insomma per lui è stato quasi un ripiego. Ma non per questo non esercita la professione nel segno della correttezza e del senso del dovere.

Janne Jarst invece è una specialista di medicina cinese. Il suo compito di prendersi cura del benessere dei pazienti. È una professionista metodica e ben inserita nell’ambiente di questo settore medico.

Inizialmente i due non si conoscono. Un giorno però Fabian è vittima di un grave incidente in moto. La conseguenza è una rottura molto grave della spalla che lo costringe in ospedale.

Nei primi giorni Fabian Lauber è in stato di incoscienza. In questa situazione così precaria si accorge della presenza di Janne che si prende cura di lui e lo assiste in una maniera però completamente diversa dalla medicina classica.

Il finale del film

Nella parte finale del film Fabian si rende conto di essere misteriosamente attratto da Janne. La dottoressa, specialista in medicina cinese, continua a curarlo alla sua maniera. Fabian sta naturalmente migliorando, ma la sua ripresa ha bisogno di tempo. Ciononostante chiede a Janne di fare in modo che possa ristabilirsi presto perché ha intenzione di partecipare ad un’importante gara sportiva.

Se non fosse in grado di essere presente, ci sarebbero gravi problemi con gli sponsor. Grazie alle terapie di Janne riuscirà a riprendersi dal trauma dell’incidente. Ma dovrà confrontarsi con un dolore molto più grande che ha tenuto nascosto per anni.

Il film è stato trasmesso per la prima volta il 7 settembre del 2019 sulla rete RSI La1, l’emittente svizzera in lingua italiana più famosa.