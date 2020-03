Inga Lindstrom Ritorno a casa La5

La5 trasmette questa sera il film Ritorno a casa che fa parte del ciclo Inga Lindstrom. L’appuntamento è alle 21:20 su canale 30 del digitale terrestre e al numero 530 e l’alta definizione.

La pellicola è una produzione tedesca della durata di un’ora e 30 minuti. Il genere è sentimentale, una commedia romantica adatta ad un pubblico trasversale che comprende anche i minori.

Inga Lindstrom: Ritorno a casa – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che prendono parte al cast del tv-movie Ritorno a casa sono: Klara Deutschmann, Heikko Deutschmann (Un’estate in montagna), Frederik Götz, Tina Ruland, Sina Reiß, David Christopher Roth, Luk Pfaff, Michèle Fichtner. La regia è di Udo Witte.

Il titolo originale è Inga Lindström: Zurück ins Morgen. Le riprese si sono svolte in parte in Germania e in parte a Stoccolma. Alcune scene sono state girate anche nel piccolo centro di Villié Morgon, comune francese nel dipartimento del Rodano.

Una curiosità: i due protagonisti Klara e Heikko Deutschmann sono anche nella vita padre e figlia. Per un caso singolare si ritrovano ad avere il medesimo legame anche nel film che riproponiamo.

Inga Lindstrom: Ritorno a casa – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista Emilia Johnson (Klara Deutschmann), una giovane donna che ha da poco conseguito il diploma di stilista. Per lei diventare una designer di moda è stato sempre un sogno che adesso finalmente sta per realizzarsi. Emilia dovrà lavorare a Stoccolma in un centro molto importante moda.

Prima però decide di recarsi a Villié Morgon, la sua città natale. Qui si trova suo padre Caspar Johnson (Heikko Deutschmann). La situazione familiare però non è delle migliori. Infatti Emilia, che aveva deciso di trascorrere solo un po’ di tempo con il genitore, lo trova in condizioni disperate.

La protagonista infatti viene a sapere che sua madre Isabella è scomparsa in America del Sud. Almeno così le riferisce il padre che tra l’altro dice di aver ricevuto strane telefonate anonime. Caspar non riesce ad accettare la scomparsa della moglie che, secondo quanto gli riferiscono le telefonate anonime, potrebbe essere morta. Naturalmente la notizia colpisce moltissimo Emilia.

Sia Caspar che la figlia decidono di assumere un investigatore privato. Tra l’altro per caso Caspar riesce ad ottenere una foto della moglie Isabella in cui è ritratta ancora in vita. Certo l’immagine è molto sfuocata. Ma i tratti somatici sembrano essere proprio quelli della moglie.

Il finale del film

Nella parte finale del film si decide il destino di Emilia. Infatti la giovane donna incontra nel piccolo centro nativo Viktor, un globe trotter che periodicamente torna a casa. Adesso è venuto per far visita alla famiglia, soprattutto al fratello Tim. Viktor troverà a sua volta problemi all’interno della sua famiglia. I due finiranno per trascorrere molto tempo insieme cercando di consolarsi reciprocamente.

Alla fine scopriranno di essere innamorati l’uno dell’altra. Ma ci sono ancora molte questioni da risolvere. E tra queste il destino di Isabella.