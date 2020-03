Un amore improvviso La5

La5 propone questa sera il tv-movie dal titolo “Un amore improvviso“. L’appuntamento è alle 21:10. Il film tv è fruibile anche su in HD al numero 530 e sul sito di Mediaset Play in streaming.

Un amore improvviso – cast, attori, regia, riprese, ambientazione

Con il titolo originale Love on the Vines, il film racconta una vicenda sentimentale che ha come protagonista una giovane avvocato di successo Diana che si trova all’improvviso a dover gestire una eredità inattesa.

Il film per la tv ha la durata di 90 minuti, è una produzione statunitense del 2017 ed è interpretato dai seguenti attori: Margo Harshman, Steve Talley, Jack Wagner (Quando chiama il cuore), Brittany Underwood, Catherine Mary Stewart, Samantha Figura, DeVaughn Nixon e David DeSantos. La regia è affidata a Bradford May.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti. Il film è una commedia romantica fruibile da un pubblico trasversale fatto anche di minori.

La pellicola non è in prima visione essendo stata trasmessa inizialmente su La5 e in un secondo momento anche su Canale 5.

Un amore improvviso – trama del film in onda su La5

La protagonista è Diana (Margo Harshman), una giovane donna in carriera che esercita la professione di avvocato. Alla morte dello zio Hugh eredita la metà del suo vigneto. Si tratta di una singolare eredità, e per Diana diventa ancora più singolare la notizia che l’altra metà sarà ereditata dal suo ex fidanzato Seth (Steve Talley) che tra l’altro è stato il braccio destro dello zio.

Quando viene aperto il testamento si scoprono le ultime volontà del defunto: lo zio ha chiesto esplicitamente che per il prossimo periodo della vendemmia, i due ex fidanzati debbano impegnarsi insieme nella vigna, lavorando fianco a fianco.

Naturalmente sia Diana che Seth hanno appreso sfavorevolmente la notizia. Ma sono comunque disposti ad accettare le clausole del testamento e ad esaudire le ultime volontà dello zio. D’altra parte il vigneto è uno dei principali della zona, produce un vino di grande qualità, intorno al quale lo zio defunto aveva costruito un vero e proprio business economico.

Il finale del film

Quando Diana e Seth iniziano il proprio lavoro per la vendemmia, scoprono di avere un concorrente che vorrebbe comprare tutto il vigneto e annetterlo a quello confinante di sua proprietà. Si tratta di Grant Garritson (Jack Wagner).

Ma c’è anche un altro fine nascosto in Grant Garritson: l’uomo ha tutto l’interesse di spezzare il rapporto che comincia a crearsi di nuovo fra Diana e Seth. Siamo dunque in presenza di un triangolo amoroso che si prospetta molto più complicato di quanto si pensi.

Tutti e tre hanno bisogno di un periodo di riflessione per capire davvero quale sarà il loro avvenire e insieme a chi vogliono trascorrere il resto della loro vita.

La commedia procede speditamente tra paesaggi anche abbastanza affascinanti. Si può definire una vera e propria Wine Comedy.

Qualche curiosità: Margo Harshman ha interpretato la serie NCIS dove dava il volto al personaggio Dalila Fielding. Inoltre i fan di The Big Bang Theory l’hanno vista anche in questo show della CBS. Steve Talley ha preso parte alla serie cult American Pie con il personaggio di Dwight Stifler.