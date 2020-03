Pechino Express 2020 puntata 24 marzo la coppia migliore e la peggiore

Pechino Express 2020 puntata 24 marzo. Il settimo appuntamento dell’ adventure game si è concluso con il trionfo delle Collegiali. La coppia ha bissato la vittoria ottenuta nella scorsa puntata. Sul tappeto rosso di Wuzhou le due ragazze hanno dovuto scegliere chi eliminare tra I Gladiatori e Mamma & Figlia. Mentre Soleil e Wendy devono abbandonare il gioco, Marco e Max non riescono a comprendere il motivo per il quale sono arrivati ultimi in classifica nel traguardo finale.

Pechino Express 2020 puntata 24 marzo la coppia migliore

La Coppia migliore della settima puntata di Pechino Express è formata Wedding planner. Sono trascorse alcune settimane e i concorrenti iniziano ad avvertire i primi segni di stanchezza. Hanno viaggiato per centinaia di chilometri e, nelle varie tappe, hanno dovuto confrontarsi con difficoltà logistiche e linguistiche.

Carolina ed Enzo Miccio non si sono lasciati sopraffare dalla fatica e hanno continuato a lottare come il primo giorno. Lontano dal romantico universo dei matrimoni, il wedding planner ha scoperto una propensione all’avventura emersa grazie a Pechino Express.

Mai avremmo immaginato di vederlo in situazioni incresciose. Nelle puntate precedenti ha raccolto sterco di pipistrelli, mangiato blatte e dormito in posti non molto accoglienti senza mai lamentarsi. Poi gli è capitato un ricco piatto di riso, condito con una dose esagerata di peperoncino. Nonostante il bruciore alla gola e le lacrime agli occhi, Miccio ha mangiato senza problemi. Oltre ad essere determinato,si è dimostrato anche un grande stratega. In ogni tappa si pone degli obiettivi che vuole raggiungere a tutti i costi.

Un esempio. Quando Costantino Della Gherardesca invita i concorrenti a fermarsi per cercare un alloggio per la notte, Miccio punta sempre su quelle famiglie locali che il giorno dopo possano garantirgli un passaggio in macchina fino alla tappa successiva. L’unico aspetto negativo della coppia dei Wedding Planner è la forte personalità di Miccio che spesso soffoca quella di Carolina.

Pechino Express la coppia peggiore

La coppia peggiore della settima puntata è formata da Mamma & Figlia. Sin dall’inizio Soleil e Wendy hanno dimostrato scarsa propensione a mettersi in gioco. Inoltre Soleil ha mantenuto gli stessi atteggiamenti da ragazzina viziata mostrati all’inizio del viaggio.

Per tutta la puntata ha continuato a rivolgersi alla madre con toni troppo coloriti, persino parolacce. La ragazza la accusava di non aver consentito alla loro coppia il raggiungimento della necessaria coesione. Soprattutto nel momento dell’autostop. Ogni volta che Soleil trovava con fatica un passaggio, Wendy rimaneva assorta nei suoi pensieri. E’ così rimanevano puntualmente a piedi, lasciandosi sfuggire l’opportunità.

La madre, senza reagire, ha subito passivamente le accuse. Il perenne nervosismo di Soleil non ha giovato alla coppia. Anzi è stata una delle cause dell’eliminazione.