Slam - tutto per una ragazza Rai 2

Rai 2 propone in seconda serata alle 22.30 il film dal titolo Slam – tutto per una ragazza. Si tratta di una pellicola di genere drammatico del 2016 che arriva in prima visione televisiva. La durata è di circa due ore, la produzione è italiana.

Il film è un adattamento del romanzo Tutto per una ragazza di Nick Hornby che è stato pubblicato nel 2007. Ma l’ambientazione è stata spostata da Londra a Roma.

Slam – Tutto per una ragazza – cast, attori, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film Slam – Tutto per una ragazza è composto da: Ludovico Tersigni, Barbara Ramella, Jasmine Trinca, Luca Marinelli (Fabrizio De Andrè – Principe libero), Pietro Ragusa, Fiorenza Tessari, Gianluca Broccatelli. La regia è di Andrea Molaioli. Le riprese si sono svolte in Italia.

Il titolo a livello internazionale è Slam – everyting for a girl. E, nel 2017 è stato reso disponibile sulla piattaforma Netflix.

Slam – Tutto per una ragazza – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista Samuele, detto Sam. Il ragazzo ha di sedici anni ed ha una forte passione per lo skateboard e per Tony Haw, skater e personaggio televisivo americano che venera come un idolo. E’ tale la sua ammirazione che lo considera addirittura un amico immaginario a cui confidare i suoi problemi quotidiani e le sue piccole preoccupazioni.

Sam ha grandi ambizioni e soprattutto un sogno. Dopo aver concluso l’università vorrebbe viaggiare e magari stabilirsi in California. Tutto questo perchè cerca di sfuggire al destino della sua famiglia.

Un destino al quale si sono dovuti assoggettare davvero tutti i suoi cari. Infatti sia i genitori che i nonni ed i bisnonni, sono diventati genitori all’età di sedici anni. Proprio gli anni che lui ha adesso. Sam vorrebbe rappresentare finalmente l’eccezione. E fa di tutto per godere della propria adolescenza guardando, però, al futuro professionale. E confidandosi sempre il l’amico immaginario.

Il finale del film

La parte finale del film è la più interessante. Perchè il destino ha scritto per Sam un futuro differente da quello che immagina. Intanto conosce Alice, una coetanea, che inizia a frequentare come una semplice amica. Ma la sua presenza sconvolge i piani di Sam. E dopo un certo periodo di tempo, arriva la notizia: Alice aspetta un bambino e presto sarà padre. Neanche lui è riuscito a sfuggire al destino dei suoi genitori e degli antenati. Ma riuscirà a gestire questa futura paternità in maniera differente.

Una curiosità: Tony Haw, che interpreta il ruolo di se stesso, si è doppiato da solo.