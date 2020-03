Una tata sotto copertura Rai 2

Rai 2 propone nel pomeriggio di oggi il film tv Una tata sotto copertura. Per la fruizione in alta definizione ci si può sintonizzare sul canale 502.

Il film è una commedia con ingredienti sentimentali e romantici. Ma ci sono anche incursioni nel poliziesco. La durata del film tv è di un’ora e 30 minuti. La produzione è canadese. La pellicola è stata trasmessa per la prima volta sul piccolo schermo nel febbraio 2018 dalla RSI La1, la principale rete svizzera in lingua italiana. Successivamente è andata in onda nel dicembre scorso su Rai Premium.

Una tata sotto copertura – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie Una tata sotto copertura recitano gli attori: Cameron Mathison (Romanzo a Mitford), Sarah Lancaster, Brendan Penny, Tom McBeath, Valin Shinyei, Jena Skodje, Leah Cairns, Beverley Elliott. La regia è di Michael Scott.

Le riprese si sono svolte completamente in Canada, in particolare nel comune di Maple Ridge situato nella Columbia Britannica. Il titolo originale è Along Came a Nanny.

Una tata sotto copertura – trama del film in onda su Rai 2

La trama del film tv ha come protagonista il detective Mike Logan (Cameron Mathison). Il poliziotto si trova di fronte ad un caso estremamente complicato. Nella cittadina di Maple Ridge stanno avvenendo irruzioni armate in locali pubblici e anche in appartamenti privati. Lo scopo è la rapina.

Tutto questo terrorizza la comunità cittadina che si rivolge al sindaco affinché provveda a mettere in sicurezza gli abitanti della zona. Con le elezioni oramai alle porte, il primo cittadino, se non si individuano i responsabili, avrà poche possibilità di essere rieletto. Così decide di rivolgersi al capo della polizia locale. L’obiettivo è risolvere finalmente questa situazione. Negli ultimi tempi le rapine dovute all’irruzione di bande di delinquenti, sono aumentate esponenzialmente.

Il capo della polizia si rivolge al suo miglior detective, ovvero Mike Logan. Costui decide di trasformarsi in una tata e di inserirsi proprio in alcune delle famiglie che sono state più colpite dalle rapine. Cercherà di scoprire i responsabili accettando questa strana missione sotto copertura.

Il finale del film

Nella parte finale del film, Mike Logan, in veste di bambinaio, inizia ad indagare. Ma avrà molte difficoltà per proteggere la sua identità segreta. Porterà a termine questo compito con l’aiuto di una vera tata Jessie White (Sarah Lancaster). La vera tata dovrà mantenere il segreto ed eseguire tutti gli incarichi che le vengono assegnati da Logan.

Con il trascorrere del tempo e l’intensificarsi delle indagini, i due trascorrono sempre più tempo insieme. Jesse è single e finisce per innamorarsi, ricambiata, di Logan.

Mentre scoppia l’amore tra i due, iniziano a venire alla luce molti indizi che riguardano le famiglie coinvolte nelle irruzioni da parte di bande di delinquenti.

L’happy ending sarà doppio.