Il Trono di Spade su Sky e NOW TV – tutte le 8 stagioni dal 26 marzo

Dal 26 marzo 2020 sono rese disponibili on demand su Sky e NOW TV tutte le otto stagioni de Il Trono di Spade. La serie dei record tratta dal ciclo “Cronache del ghiaccio e del fuoco” dello scrittore George R. R. Martin, viene riproposta nel palinsesto di Sky per offrire una più ampia scelta al pubblico, in questo particolare periodo in cui si è chiamati a stare in casa.

A partire dal 26 marzo e fino al 2 aprile il canale 111 di Sky si trasforma e cambia nome in Sky Atlantic Il Trono di Spade. Il pop up channel è dedicato interamente alla riproposizione di tutti e 73 gli episodi della serie HBO, una stagione al giorno. Quindi, la prima stagione sarà disponibile il 26 marzo, seguita dalla seconda il 27, dalla terza il 28 e così via fino all’ottava. Quest’ultima sarà disponibile per la visione il 2 aprile.

Sky non è nuova a simili iniziative, già portate avanti in precedenza per saghe altrettanto famose come Star Wars.

Sempre dal 26 marzo Il Trono di Spade verrà trasmesso anche sul servizio in streaming NOW TV per tutti gli abbonati.

La trama di Game of Thrones (Il Trono di Spade)

Draghi, morti viventi, colpi di scena sconvolgenti, agguerritissime casate pronte a tutto per conquistare il Trono di spade, simbolo della sovranità dei Sette Regni. La serie, dal titolo originale Game of Thrones, è diventata in pochi anni un fenomeno globale che ha coinvolto e appassionato milioni di fan in tutto il mondo. E’ la serie più premiata e candidata di sempre. Lo show ha infatti vinto 59 premi Emmy e ha totalizzato ben 160 nomination.

La storia è ambientata nel continente di Westeros. Qui numerose casate nobiliari sono desiderose di conquistare il Trono di Spade. Quest’ultimo rappresenta il potere esercitato dal re, ed è stato forgiato con il fuoco di drago fondendo insieme le spade dei nemici sconfitti dai Targaryen, la famiglia che un tempo dominava su Westeros. In seguito ad una sanguinosa guerra, però, i Targaryen furono deposti dalla casata Baratheon, tutt’ora la famiglia dominante fra quelle dei Sette Regni.

Gli intrighi di palazzo e le lotte fra casate non bastano. Dietro un gigantesco muro di ghiaccio a nord di Westeros, il popolo antico e dimenticato degli Estranei sta costruendo un’armata di non morti per conquistare il mondo. E, quando l’inverno sarà calato sui Sette Regni, le casate degli uomini dovranno rendersi conto di avere un nemico comune, se vogliono sopravvivere.

Ricordiamo che Game of Thrones, Il Trono di Spade, è rinomata non solo per le dinamiche, gli intrecci e la credibilità del cast. Ma anche e soprattutto per la durezza e la discutibilità del racconto che non risparmia scene di violenza agli spettatori.

La visione è, come sempre, consigliata ad un pubblico adulto.