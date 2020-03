Stasera in Tv giovedì 26 marzo 2020. Rai 1 trasmette la prima puntata della nuova serie medical Doc-Nelle tue mani interpretata da Luca Argentero e Matilde Gioli. Dopo la sospensione della scorsa settimana, in via eccezionale Federica Sciarelli va in onda giovedì con Chi l’ha visto?.

Stasera in Tv giovedì 26 marzo 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1,alle 21.25, la prima puntata della fiction Doc- Nelle tue mani. Con Luca Argentero. La vita del Professor Andrea Fanti, viene stravolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara alla testa. Riesce a sopravvivere ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita.

Su Rai 3, alle 21.25, Chi l’ha visto? In via eccezionale Federica Sciarelli va in onda di giovedì. Dopo la momentanea sospensione, la trasmissione torna ad occuparsi dei casi di persone scomparse e di delitti ancora irrisolti.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio torna con la puntata settimanale del talk di approfondimento dedicato ai temi di attualità e politica. L’attenzione è sempre rivolta ai problemi della gente comune, soprattutto agli anziani, più vulnerabili.

Stasera in Tv giovedì 26 marzo 2020 film sulle reti generaliste

Su Canale 5 , alle 21.25, il film di commedia del 2016, Quo vado? Con Checco Zalone. Checco è uomo immaturo che vive ancora a casa con i genitori ma ha realizzato il suo sogno: conquistare il posto fisso.Quando il capo lo mette di fronte alla scelta tra il trasferimento o il licenziamento, Checco girerà molti posti per non perdere il lavoro.

Su Italia 1 , alle 21.25, il thriller del 2007, Next. Con NIcolas Cage. Chris Johnson è un mago e con i suoi poteri riesce a prevedere le azioni future pochi minuti prima che si verifichino. L’agente Callie Ferris lo ingaggia per sventare l’ attentato terroristico che sta per colpire Los Angeles.

I film NOVE Iris Movie Paramount

Su NOVE , alle 21.00, il film di spionaggio del 2014, The november man. Con Pierce Brosnan. L’agente della Cia Deveraux si è ritirato in Svizzera. Un giorno viene richiamato all’azione per proteggere Alice Fournier e dovrà vedersela con uno suo ex pupillo.

Su Iris, alle 21.00, il film d’avventura del 1989,Indiana Jones e l’ultima crociata. Con Harrison Ford.Dopo aver liberato il padre Henry, Indiana parte con i genitori alla ricerca del Santo Graal. Ma i nazisti sono sulle loro tracce.

Su RaiMovie , alle 21.10, il film drammatico del 2016, Veloce come il vento. Con Stefano Accorsi. Giulia ha la passione per i motori e seppur giovanissima partecipa al campionato GT. Alla morte del padre che la seguiva nelle corse, ricompare dopo dieci anni il fratello Loris.

Su Paramount Network , alle 21.10, il film commedia del 2016, La mia super ex ragazza. Con Uma Thurman. Dietro il suo aspetto anonimo e goffo, Jenny nasconde la sua vera natura da supereroina. Così, quando la sua ragazza lo lascia, lei usa i superpoteri per vendicarsi.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film fantastico del 2017, Wonder woman. Con Gal Gadot. Un pilota americano, schiantatosi sulle rive di un’isola, racconta a Diana la terribile guerra che sta affliggendo il mondo esterno La principessa decide di ribellarsi e combattere per porre finalmente fine al conflitto.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film giallo del 2017,L’uomo di neve. Con Val Kilmer. Una donna viene assassinata alla prima neve dell’inverno. Un investigatore pensa che si tratti di un killer seriale che è tornato a colpire. Per fare chiarezza riapre i casi irrisolti fino a ricostruire uno schema sconvolgente.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film thriller del 2012, Effetti collaterali. Con Jude Law. Dopo quattro anni di carcere, il marito di Emily esce di galera ma la sua salute peggiora velocemente. La donna, stressata dal ritorno dal marito, sceglie di assumere un antidepressivo in via di sperimentazione. Le conseguenze però saranno pericolose.

Stasera in Tv giovedì 26 marzo 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film d’azione del 2012, Dreed – Il giudice dell apocalisse. Con Karl Urban. In una città del futuro la legge viene fatta rispettare dai “giudici”. Joe è uno di loro e con Cassandra indaga su un omicidio avvenuto nel quartiere gestito dal Boss Ma-ma.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film drammatico del 2012, Anna Karenina. Con Keira Knightley. Anna, infelice moglie di un ufficiale governativo, conosce l’ufficiale Vronsky durante un viaggio a Mosca. L’incontro sconvolgerà la vita della donna in maniera irrimediabile.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, La figlia della sciamana. Con Rebecca Emilie Sattrup. Dina ha ereditato le capacità soprannaturali della mamma. Sarà costretta ad usarle per scoprire la verità sull’omicidio della famiglia reale, del quale è stato accusato l’erede al trono.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 1996, The arrival. Con Charlie Sheen. L’astonomo Zaminski capta una trasmissione proveniente dallo spazio.Ma ignorato dai colleghi e licenziato senza motivo,l’uomo decide di approfondire da solo la questione.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film thriller del 1990, Misery non deve morire.Con Kathy Bates. Ferito in un incidente stradale, lo scrittore Paul Sheldon viene soccorso da Annie, una sua ammiratrice.Ma la donna è pazza e vuole costringerlo a riscrivere il suo ultimo romanzo.