Tv8 trasmette il tv-movie Bellezza letale. Si tratta di una pellicola di genere thriller con scene ad alto tasso di adrenalina.

La durata è di un’ora e 30 minuti. La produzione è statunitense e risale al 2018. La pellicola è stata trasmessa una sola volta da Tv8 lo scorso 17 ottobre 2019. Per la fruizione del tv-movie in alta definizione è disponibile il canale al numero 508.

Bellezza letale – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie Bellezza letale recitano gli attori: Haley Webb, Haley Pullos, Christel Khalil, Bryce Durfee (Scambio mortale), Lily Anne Harrison, Lauren Koslow, Savy Monroe, Lilan Bowden, Travis Caldwell. La regia è di Craig Goldsmith.

Il titolo originale è Good Deed. Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti, nella città di Los Angeles in California.

Una curiosità: gli attori Lauren Koslow e Christel Khalil sono stati nel cast della serie “The young and restless” che è arrivata in Italia con il titolo di Febbre d’amore.

Bellezza letale – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista la giovane Aya (Haley Webb), proprietaria di una SPA. Un giorno incontra per caso Taryn (Haley Pullos) che appare in evidente stato confusionale, per quanto è sconvolta. Aya cerca di rassicurarla e di capire i motivi per i quali ha un comportamento così nervoso e ansioso.

Intanto Taryn le ricorda i tempi in cui hanno vissuto insieme al collegio studentesco. Poi racconta ad Aya di essere stata appena abbandonata dal fidanzato con il quale aveva fatto un’importante scelta di vita. Infatti aveva abbandonato la sua città per trasferirsi con lui a Los Angeles.

Sembrava che il legame tra di loro potesse trasformarsi in una storia d’amore continuativa. Purtroppo invece non è stato così.

Aya commossa dalla storia che Taryn le ha raccontato, accoglie l’amica nella sua casa. E si comporta proprio come potrebbe fare una sorella.

Purtroppo anche la convivenza tra le due giovani donne non si rivela serena come Aya aveva pensato. Infatti Taryn nasconde un segreto che molto presto verrà a galla nonostante lei faccia di tutto per mantenerlo dentro di sé.

Il finale del film

Nella parte finale sono concentrate le scene a più alto tasso di adrenalina. Infatti Taryn rivelerà presto la sua vera identità. Si tratta di una ex figlia adottiva che è disposta a qualsiasi gesto pur di ricreare il legame familiare che ha desiderato disperatamente per tutta la sua vita.

È accaduto che, appena raggiunta l’età dei 6-7 anni, Taryn, senza genitori, aveva trovato una nuova famiglia. Ma purtroppo gli eventi hanno fatto in modo che rimanesse per sempre da sola. Adesso la giovane è disposta anche ad uccidere per cercare quella famiglia che nella sua vita non ha mai avuto.

Questo obiettivo metterà in serio pericolo la vita di Aya che dovrà difendersi proprio dalla ex amica accolta come una sorella nella sua casa.