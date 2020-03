GF Vip 4 momenti più trash diciottesima puntata. L’appuntamento del 25 marzo si è concluso con l‘eliminazione di Fernanda e Sara.

Fernanda ha perso al televoto con Antonella e Licia. Sara invece ha perso la sfida con Aristide, Teresanna e Antonio Zequila. Aristide non solo si è salvato ma è stato scelto dal pubblico come secondo finalista.

Attualmente il televoto è aperto tra Paolo, Patrick e Antonio. Non è escluso che possa esserci una doppia eliminazione anche nella semifinale di mercoledì 1 aprile.

GF Vip 4 I momenti più trash diciottesima puntata

La scorsa settimana Antonella Elia è stata protagonista di una intervista doppia con Valeria Marini che è stata poi eliminata. Nella puntata di ieri si è invece confrontata con Fernanda Lessa. La modella brasiliana ha avuto la stessa sorte della soubrette del Bagaglino, ovvero è uscita dal reality. Sembra quasi che chiunque si avvicini all’ex valletta di Mike Bongiorno, sia destinata ad abbandonare la casa. E’ però evidente che la Elia sta conquistando maggiore spazio liberandosi, man mano di tutte le sue rivali

Al momento rimane solo Licia Nunez che, rispetto alle altre coinquiline dimostra di saper tenere testa alla Elia. Ma non è escluso che Antonella riesca liberarsi anche di lei se l’attrice dovesse essere eliminata nella semifinale con un ipotetico televoto flash.

Intanto tra Antonella e Fernanda la guerra non è mai finita dopo la lite scoppiata per un pacco di biscotti presi da Fernanda Lessa nell’armadio della Elia. Nel corso della diretta, però, le due contendenti hanno siglato una sorta di patto di non belligeranza, riappacificandosi con la benedizione di Alfonso Signorini. A questo punto sorge anche il dubbio che la lite fosse un pretesto per rianimare dinamiche spente e obsolete del realty. E catturare pubblico per la diretta con la risoluzione del caso.

GF Vip 4 Sossio Aruta contro Antonio Zequila

Dopo due settimane di assoluto silenzio, è finalmente avvenuto il primo scontro tra Sossio Aruta e Antonio Zequila. Nella lite dei biscotti tra Fernanda Lessa e la Elia, Sossio ha assistito alla scena del furto. E in veste di testimone ha raccontato agli inquilini l’accaduto nei minimi particolari. Durante la narrazione, Sossio ha utilizzato delle espressioni scurrili ed è stato richiamato da Antonio Zequila. Ha preteso che si esprimesse in un italiano corretto e che adoperasse un linguaggio più consono alla discussione.

Il risentimento di Antonio, però, ha origini più lontane.Mercoledì scorso non ha gradito che Sossio,essendo l’ultimo arrivato, abbia già conquistato un posto in finale. E per tale motivo cerca ogni pretesto per sminuirlo.

L’ex esponente del trono over di Uomini e donne non sopporta di essere deriso per il suo basso livello culturale e ha scelto di difendersi durante la diretta.

Ma Antonio Zequila non è della stessa opinione. Infatti, durante un confessionale, ha affermato che, se Sossio dovesse vincere il GF vip 4, per lui sarebbe una sconfitta. Significherebbe infatti di aver sbagliato programma.