In viaggio con Marcello torna su Rai 2, domenica 29 marzo alle 11.15 del mattino. Il conduttore Marcello Masi va alla scoperta dei sapori della nostra tradizione gastronomica più autentica e salutare, quella del Cilento.

La puntata che va in onda oggi è stata registrata il 2 marzo scorso. Prima delle nuove regole imposte dal governo per frenare la diffusione del coronavirus. E potrebbe essere anche l’ultima prima del blocco di molte produzioni.

In viaggio con Marcello Rai 2 nel Cilento

Marcello Masi arriva nel Cilento, zona della Campania che è ormai celebrata in tutto il mondo come la culla della Dieta Mediterranea.

Marcello Masi e i suoi compagni di tavola Rocco Tolfa e Carlo Cambi continuano a raccontarci come si sta evolvendo il nostro rapporto con il cibo e quale sarà il futuro della nostra alimentazione.

Questa volta, andranno alla scoperta della cucina cilentana, della sua storia e delle sue straordinarie peculiarità.

Lo chef Luigi Iapigio, che da 20 anni esplora le ricette e gli ingredienti del Cilento, preparerà un intero menù ispirato alla cucina più genuina e verace di questo incantevole territorio.

In viaggio con Marcello – la cucina mediterranea

Marcello Masi, mostra la tavola imbandita. Qui arriveranno piatti della tradizione locale, come le melanzane ‘mbuttunate. Cioè imbottite, ripiene con ingredienti tipici come il pomodoro e il cacioricotta di capra, e le alici in tortiera, preparate con il pesce azzurro che ancora oggi viene pescato utilizzando l’antichissimo metodo della “menaica”.

Si tratta di un particolare tipo di pesca con reti speciali che realizzano una selezione delle alici impigliate.

Come sempre, nel corso della puntata verranno suggeriti anche gli abbinamenti più riusciti tra i cibi in tavola e i vini della tradizione locale.

In questo caso Marcello Masi consiglia il Cilento DOC e il Fiano.

Infine, Guido Barlozzetti fa viaggiare all’interno di un quadro in cui il cibo è protagonista. Questa settimana scopriremo tutti i segreti e le “curiosità culinarie” di un grande capolavoro di Vélazquez, pittore spagnolo presente alla corte di Re Filippo IV. Fu uno degli artisti più rappresentativi dell’epoca barocca e un grande ritrattista