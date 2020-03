Il film tv proposto questa sera da Rai Premium ha per titolo Dolce settembre. L’appuntamento è in prima serata e per la fruizione in alta definizione ci si può sintonizzare sul canale 525. Rai Premium invece è fruibile al numero 25 del digitale terrestre.

La pellicola è tedesca, di genere drammatico ma con incursioni sentimentali. La durata è di un’ora e 30 minuti.

Dolce settembre – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie Dolce settembre recitano gli attori: Caroline Peters, Misel Maticevic (Il commissario Claudius Zorn), Regula Grauwiller, Samuel Schneider, Thomas Limpinsel, Daniel Roesner, Christian Wittmann. La regia è di Florian Froschmayer.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti d’America dove si svolge la vicenda raccontata. Il titolo originale è Süsser September.

Dolce settembre – trama del film in onda su Rai Premium

La trama ha come protagonista la giovane Rebecca (Caroline Peters), dal carattere non particolarmente facile. Rebecca si è recata al matrimonio del suo migliore amico. Ma nel corso del pranzo di nozze, ha avuto una lite plateale proprio con lo sposo.

Allora rattristata e con il desiderio di avere un momento tutto per sé, si reca in un bar da lei frequentato da molto tempo. Qui incontra Bruno (Misel Maticevic), un impiegato del servizio informazioni che, qualche giorno prima, al telefono era riuscito a strapparle un sorriso.

I due iniziano così a chiacchierare e tra di loro si nota subito una forte sintonia. Iniziano così a frequentarsi. E uno degli argomenti sui quali discutono più frequentemente ed animatamente è proprio l’amore ed il rapporto di coppia. Ambedue sono single e con qualche esperienza precedente non molto felice. Con il passare del tempo cercano di sostenersi a vicenda perché sono convinti di essere diventati amici per la pelle.

Il finale del film

Nella parte finale del film Rebecca e Bruno mostrano ai telespettatori la loro vera personalità. Rebecca è estremamente legata alle sue idee sull’amore. Bruno invece ha un carattere più distratto per cui nessuno dei due riesce a scoprire i sentimenti dell’altro. In una tale situazione sembrano destinati a non andare mai oltre una semplice amicizia.

Se non avesse un carattere così superficiale, Bruno si renderebbe conto di non poter vivere senza Rebecca. A sua volta Rebecca se non fosse così preoccupata di quanto pensa di lei la borghesia della sua città, capirebbe di essere già innamorata di Bruno.

A risolvere questa situazione ci penseranno l’arrivo dell’ex fidanzata di Bruno, il migliore amico di Rebecca e un viaggio a New York. In un susseguirsi di colpi di scena, finalmente Bruno e Rebecca si rendono conto che il destino li vuole uniti.

La pellicola arriva su Rai Premium in prima visione. È stata infatti trasmessa soltanto sul canale RSI La1, la principale rete svizzera in lingua italiana.