Esprimi un desiderio è il titolo del film proposto da La5 in prima serata. La pellicola è una commedia sentimentale e romantica. Ha la durata di un’ora e 30 minuti ed è una produzione statunitense.

La fruizione in alta definizione è reperibile al canale 530 del digitale terrestre free di Mediaset. Ricordiamo invece che La5 è disponibile sul canale 30 del telecomando.

Esprimi un desiderio film – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie Esprimi un desiderio recitano gli attori: Jessy Schram (Tutti insieme per Natale), Luke Macfarlane, Marcus Rosner, Yvonne Chapman, Barbara Pollard, David Lewis, Cardi Wong, Derek Green, Drew Ray Tanner. La regia è di Peter DeLuise.

Le riprese si sono svolte tutte a Vancouver nella Columbia Britannica in Canada.

Esprimi un desiderio fa parte di un ciclo di 5 film originali trasmessi dal canale The Hallmark Channel dal titolo Winterfest. La produzione è della Hallmark Channel e della Candle Road Productions.

Il titolo originale è The Birthday Wish.

Esprimi un desiderio film – trama del film in onda su La5

Il film ha come protagonista Gwen Turner (Jessy Schram), una regista di spot televisivi. La giovane ha programmato la sua vita in maniera da non avere imprevisti e difficoltà e di poter vivere un’esistenza serena. Insomma è determinata ed ha scelto di vivere in questo modo fin da quando aveva 13 anni e il padre morì improvvisamente.

Secondo un piano che aveva programmato proprio a quell’età, Gwen prevedeva di sposarsi all’età di 30 anni. Adesso è felicemente fidanzata con Alex (Marcus Rosner) e il suo trentesimo compleanno sta proprio per arrivare.

Sempre nei suoi piani Gwen ha deciso, dopo il matrimonio, di trasferirsi a Los Angeles per proseguire la sua carriera. Alex di professione è un meteorologo. È fidanzato con Gwen da 3 anni e conosce il piano che ha ideato per la sua vita e per la futura coppia che formeranno in seguito.

Arriva il trentesimo compleanno e Gwen aspetta la romantica proposta di matrimonio da parte di Alex. Ma il giovane non arriva. Il regalo invece che le viene offerto in quel giorno fatidico è di poter vedere come sarà la sua vita tra 10 anni.

Il finale del film

Nella parte finale del film Gwen dunque riesce a vedere concretamente come sarà la sua esistenza quando avrà 40 anni. Dinanzi alla visione dei suoi anni futuri, si rende conto che la sua esistenza sarà completamente diversa da come l’ha programmata per tanti anni.

Il destino insomma le ha riservato una vita, ma soprattutto un partner, diversi da ogni aspettativa. Gwen fa fatica a riconoscere nella donna che vede, sé stessa. Ma sa che il futuro è quello che le viene fatto vedere come regalo di compleanno. Sarà lei a dover prendere una decisione definitiva e a dare una svolta determinante alla sua vita. Una vita che potrebbe anche non comprendere la presenza di Alex.