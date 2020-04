Rai Premium propone il film dal titolo Amori e bugie. Si tratta di una pellicola tedesca di genere drammatico e in costume. Infatti è ambientata alla fine dell’Ottocento tra l’Inghilterra e l’India.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Rebecca Ryman che ha vissuto molto tempo in India. I suoi romanzi l’hanno consacrata come scrittrice di successo non solo in Germania ma anche nel mondo.

Amori e bugie film – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie Amori e bugie film recitano gli attori: Eva Habermann, Erol Sander (L’amore sotto il segno del drago), Mario Adorf, Daniela Ziegler, Bruno Eyron, Gudrun Landgrebe, Jeanne Tremsal, Hans-Jörg Assmann. La regia è di Dieter Kehler.

La durata è di un’ora e 20 minuti. La produzione tedesca. Le riprese si sono svolte metà in Germania e metà in India, in particolare ad un Dungarpur nello stato federato del Rajasthan. Il titolo originale è Rebecca Ryman: Wer Liebe verspricht.

Amori e bugie – trama del film in onda su Rai Premium

La trama ha come protagonista la giovane Olivia O’Rourke (Eva Habermann) che viene chiamata dalla zia Bridget (Gudrun Landgrebe) e dalla cugina Estelle (Jeanne Tremsal) nell’India coloniale. Siamo infatti nel periodo in cui l’India era una colonia inglese.

Olivia ha solo 22 anni e arriva molto volentieri a Calcutta. Non sa però che lady Bridget Templewood, la zia, l’ha invitata perché desidera trovare un marito per lei. Olivia però ha un carattere molto aperto per l’epoca in cui si svolge la vicenda e rifiuta moltissime proposte dei colonialisti inglesi. Li reputa infatti noiosi e senza alcun appeal.

Olivia, tra l’altro, non è mai stata d’accordo con il potere inglese che si esercita in India. Vorrebbe che gli indiani potessero finalmente riconquistare la libertà. Intanto zia Bridget Templewood le fa conoscere moltissimi ricchi inglesi. Ma lei invece si innamora di Jai Raventhorne (Erol Sander), il figlio illegittimo di un nobile inglese e di una povera donna indiana, divenuto fratello adottivo del maharajah.

Jai però, pur soffrendo nella situazione in cui si trova, desidera ardentemente la libertà della sua terra. Si considera infatti un vero e proprio indiano. Questa suo comportamento finisce per conquistare Olivia.

La giovane donna si rende conto che la differenza di classe esistente tra lei e Jai rappresenta un ostacolo a dir poco insormontabile.

Il finale del film

Oppresso dalla consapevolezza della differenza di classe, Jai fugge dall’India insieme ad Estelle alla ricerca della libertà. Per ripicca a questo comportamento inaspettato, Olivia finisce per sposare uno dei ricchi inglesi che tanto aveva detestato, il barone Freddie.

Ma il destino ha scritto una pagina differente per i due innamorati che non trascorreranno la propria vita nel rimpianto l’uno dell’altra.