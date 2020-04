Rai 2 sta mandando in onda le repliche di Maltese il romanzo del commissario. L’appuntamento è su Rai 2 nella prima serata del mercoledì. Nel cast, accanto a Kim Rossi Stuart nel ruolo del protagonista, ci sono anche Francesco Scianna e Valeria Solarino. La produzione è della Palomar per Rai Fiction che, tra l’altro, ha realizzato Il commissario Montalbano e Braccialetti rossi.

Maltese il romanzo del commissario repliche su Rai 2

Maltese il romanzo del commissario di cui Rai 2 propone le regole, è andato in onda, sempre su Rai 2 a maggio 2017. E’ ambientato a Trapani nella metà degli anni 70. Quattro le puntate complessive. Si tratta di una fiction di impegno civile e morale, con protagonista un commissario, Dario Maltese, che combatte il malaffare e la malavita organizzata. Proprio per la tenacia con cui porta avanti le sue battaglie, Maltese si può considerare un eroe solitario. Un poliziotto che non si arrende mai, non esita a mettere a rischio la sua vita in un territorio molto difficile come quello della costa occidentale siciliana.

Maltese comprende che il tessuto sociale già molto complicato, è animato da lotte intestine tra famiglie che cercano di contendersi il potere. Il commissario dovrà fare i conti con molte realtà criminali emergenti.

La delinquenza organizzata infatti si è evoluta rispetto al passato. Sono cambiate le modalità attraverso cui agisce e si insinua nei gangli vitali di tutte le principali organizzazioni sia bancarie che politiche.

Maltese – trama e regia della serie

La trama della serie ha come protagonista Dario Maltese, commissario di polizia della narcotici di Roma, durante la fine degli anni 70. Ma originario della Sicilia. Decide di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un amico e collega che però viene ucciso davanti a lui. Maltese, allora si fa trasferire in Sicilia e ne prende il posto. Scoprirà che l’amico aveva scoperto i legami tra mafia, politica e finanza e lui completerà l’indagine.

La regia delle quattro puntate è di Gianluca Maria Tavarelli che ha diretto per Rai1 tutte e due le stagioni della serie Il giovane Montalbano con Michele Riondino

Francesco Scianna interpreta il cronista di mafia Mauro Licata.

Valeria Solarino è Giulia Mendez una giovane donna che fa parte di una facoltosa e potente famiglia di Trapani.

Antonio Milo nella serie è il Maresciallo Saverio Mandarà. Per la sua fedeltà a Maltese, è paragonato all’agente Fazio de Il Commissario Montalbano