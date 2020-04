Il passato non dimentica film Tv8

Tv8 propone il film dal titolo Il passato non dimentica. La pellicola è di genere thriller con scene ad alto tasso di adrenalina. Per questo motivo la visione è consigliata ad un pubblico adulto.

La produzione è statunitense e la durata è di un’ora e 30 minuti. Una curiosità: il film è andato in onda l’ultima volta su Tv8 l’11 novembre 2019.

Il passato non dimentica film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Danny J. Boyle. I protagonisti principali sono Sofia Milos e Kelly Sullivan nei ruoli rispettivamente del dottor Hartline e di Layla. Il titolo originale è The Stranger Inside.

Il film è conosciuto anche con un altro titolo a livello internazionale: Give me my baby che tradotto in italiano vuol dire “Restituiscimi il mio bambino“.

La produzione è della Cartell Picture. Le riprese si sono svolte tutte a Los Angeles in California.

Il passato non dimentica – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista una coppia di coniugi, Layla e Nate. I due sono felicemente sposati da anni pur essendo giovani. Unico neo nella loro vita sentimentale è la mancanza di un figlio che desiderano con tutte le loro forze.

Nonostante i diversi tentativi, Layla non riesce a portare avanti una gravidanza. Così lei e il marito decidono di affidarsi ad una professionista della procreazione assistita. Si tratta di una vera e propria eccellenza nel settore della fecondazione in vitro, la dottoressa Bianca Hartlin.

La dottoressa riceve la coppia con la quale ha un colloquio molto accurato. Dopo un’analisi della situazione, la dottoressa prescrive a Layla e Nate una cura ormonale da seguire con molta assiduità e scrupolosità.

A distanza di qualche settimana Layla e Nate si accorgono però che gli effetti dei farmaci stanno provocando in loro pericolosi sbalzi d’umore. I due insomma cominciano ad avvertire un cambiamento della personalità e, dopo un certo periodo di tempo, si rendono conto di essere stremati e vicini ad un esaurimento nervoso

Il finale del film

Nella parte finale Layla e Nate cominciano a sospettare di essere finiti in balia di una donna dalla mente deviata. La prescrizione in effetti non è altro che un dosaggio ormonale ben al di sopra della media prestabilita. Bianca Hartlin ha in mente un piano diabolico e con questa cura vuole trasformare la vita della coppia in un vero e proprio incubo.

Nel frattempo vengono alla luce i motivi per i quali la Hartlin si sta comportando in questo modo. Emerge dal passato della donna una realtà che mai la coppia avrebbe potuto immaginare.

I due dovranno agire in fretta per assicurare la dottoressa alla giustizia e ricominciare una vita insieme.

Il passato non dimentica – il cast completo

Di seguito il cast del film Il passato non dimentica e i rispettivi personaggi interpretati