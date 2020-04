GF Vip 4 i momenti più trash diciannovesima puntata. L’ appuntamento del 1 aprile si è concluso con l’eliminazione di Antonio Zequila,di Licia e di Teresanna.

Zequila ha perso al televoto con Patrick e Paolo. Licia ha perso la sfida contro Paola ed Antonella. Infine Teresanna è stata eliminata nel secondo televoto flash con Paolo e Andrea Denver.La semifinale ha previsto la tripla eliminazione per ridurre rapidamente il numero dei concorrenti, data la chiusura anticipata del reality. La finale si svolgerà mercoledì prossimo anziché il 27 aprile.

Il televoto è attualmente aperto tra Antonella Elia, Patrick ed Andrea Denver.I finalisti della quarta edizione sono Sossio, Aristide, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro.

GF Vip 4 Momenti più trash diciannovesima puntata

Antonio Zequila è stato l’indiscusso protagonista maschile della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il personaggio ha maggiormente contribuito al proliferare del trash in tutte le puntate andate in onda. E gli autori non gli hanno risparmiato durissimi colpi. L’ultimo è arrivato alcune settimane fa quando gli autori hanno fatto entrare nella casa Sossio Aruta per creare nuove dinamiche competitive. L’obiettivo era di arrivare allo scontro tra i due maschi alfa per la conquista della leadership.

L‘intento è perfettamente riuscito. Antonio Zequila è stato eliminato dal televoto ad un passo dalla finale, mentre Sossio è stato scelto come primo finalista.

Quando ha appreso la notizia della sua eliminazione, avrebbe rivelato al conduttore di volersi addirittura ritirare dalle scene televisive. Non ha accettato che l’ultimo arrivato abbia potuto occupare un posto in finale con il minimo sforzo mentre lui è presente sin dalla prima puntata (andata in onda l’ 8 gennaio).

Purtroppo Antonio Zequila è stato vittima di se stesso. Gli inquilini erano stanchi del suo esasperato egocentrismo. Da tempo lo avevano isolato e aspettavano la giusta occasione per allontanarlo dal gioco.

Ad Antonio Zequila però riconosciuto di aver animato il reality con le sue intemperanze. Sia negli spazi trash con la rubrica Zequila bum bum sia nei momenti di riflessione dove non ha mai nascosto l’immenso amore per i suoi genitori. Adora sua madre ed ha assistito amorevolmente il padre malato. Nonostante abbia avuto molte cadute di stile, Antonio Zequila meritava di arrivare in finale.

GF Vip 4 la vittoria degli invisibili

La semifinale del Grande Fratello Vip è stata ricca di sorprese. Difficilmente avremmo immaginato che potessero arrivare in finale i personaggi che hanno dato meno anima al reality.

I concorrenti invisibili della quarta edizione sono stati Aristide,Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Quest’ultimo è stato aspramente criticato dagli inquilini perché non ha mai preso posizione negli innumerevoli scontri avvenuti in Casa. E non ha mai espresso un’opinione netta sugli altri concorrenti.Paola Di Benedetto, con l’eccezione di qualche banale diverbio con Zequila e Fabio Testi, non si è ulteriormente distinta. Aristide non ha mai litigato con nessuno.

Per questi comportamenti sono stati apprezzati dai telespettatori e scelti come finalisti. Questo dovrebbe essere un chiaro segnale per riscrivere il futuro del reality.

L’educazione di Paolo, il garbo di Paola e la sapienza di Aristide hanno vinto sulla falsa cultura del trash.