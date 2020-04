Un'ex pericolosa film Tv8

Tv 8 manda in onda il film tv dal titolo Un’ex pericolosa. Si tratta di una pellicola dalle atmosfere thriller con scene di discutibile valenza fisica e morale. Per questi motivi se ne consiglia la visione ad un pubblico adulto. La produzione è statunitense, datata 2017 e la durata è di due ore.

Un’ex pericolosa film – cast, attori, regia, riprese, location

Nel cast del tv-movie Un’ex pericolosa recitano gli attori: Barbie Castro, Patrick Muldoon, Kate Mansi, Yancy Butler, Frank Licari, Eric Aragon, Miguel Fasa, Susan Gallagher, Todd Bruno. La regia è di Alyn Darnay.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti, in particolare in Florida. Il titolo originale del film è Boyfriend killer. Ma è conosciuto anche con il titolo Un’ex pericolosa – Boyfriend Killer. La produzione è della Concord Film. La colonna sonora è Still standing. Musica e testi sono di Miguel Fasa e Willy Perez-Feria.

Un’ex pericolosa trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Sandra Cruz Durro (Barbie Castro) una madre di 40 anni che ha perso il figlio Preston a soli 22 anni in un incidente d’auto. Disperata per il gravissimo lutto dal quale è stata colpita, la donna entra nel computer del figlio e nei suoi profili social. Vuole raccogliere foto per inviarle ai suoi amici più cari e tenere così viva la memoria di Preston. Ma le accade di scoprire una chat tra il giovane e la sua fidanzata Krystal Kellers.

Il contenuto della conversazione è inquietante e drammatico. Krystal, infatti, tentava di convincere Preston ad uccidere il suo ex fidanzato. Dalle parole scambiate in chat, si intuiva chiaramente che Preston era riluttante ad accettare tale richiesta.

Il finale del film

Nella parte finale del film i telespettatori fanno due scoperte sconvolgenti. Innanzitutto l’ex fidanzato di Krystal viene trovato morto alcuni giorno dopo. Ed a questo punto Sandra inizia a temere che anche l’incidente del figlio non sia stato accidentale. Insomma Krystal potrebbe aver ucciso anche Preston rincorrendo un suo diabolico piano che la madre disperata vuole portare allo scoperto.

Inizia così una vera e propria lotta contro il tempo per dimostrare che Krystal è una assassina e ha ucciso con premeditazione. Ma dovrà fare molto in fretta perchè la giovane non le dà tregua ed è intenzionata ad ucciderla. Infatti ha capito che Sandra oramai conosce tutta la verità.

Le scene più brutali sono quelle in cui Krystal pugnala il suo ex fidanzato Jack Davis alle spalle. Il giovane cade a terra dopo aver lasciato una macchia di sangue sulla porta della doccia. Altra scena violenta è quella in cui Krystal lo prende a calci nello stomaco per impedirgli di raggiungere il telefono.