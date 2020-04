La5 propone questa sera il film dal titolo Innamorarsi a Valentine. L’appuntamento è alle ore 21:10 sul canale 30 del digitale terrestre free.

La pellicola è di genere drammatico con scene non adatte ad un pubblico di minori. Per cui se ne consiglia la visione soltanto a telespettatori adulti. La durata è di un’ora e 30 minuti, la produzione è statunitense.

Innamorarsi a Valentine film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Terry Cunningham. La sceneggiatura è stata scritta da Irene Brand e Briar Freed. I protagonisti principali sono Kennedy Blaine (Michaela McManus) e Derek Sterling a cui dà il volto l’attore Diogo Morgado.

Morgado è noto al pubblico televisivo anche italiano per aver interpretato il ruolo di Gesù nella miniserie televisiva La Bibbia, arrivata in Italia e trasmessa da Rete 4.

Le riprese si sono svolte nell’Ohio, in particolare nella città di Millersburg, capoluogo della Contea di Holmes. Il titolo originale è Love Finds You in Valentine.

Innamorarsi a Valentine – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista Kennedy Blaine, una ragazza californiana che un giorno viene a sapere di aver ereditato un ranch nella cittadina di Valentine, nella contea di Cherry in Nebraska.

Naturalmente Kennedy Blaine non ha nessuna intenzione di mantenere la proprietà del ranch. Vuole disfarsene ed utilizzare la somma ottenuta per altri scopi. Prima però di affidare ad una agenzia il compito della vendita, decide di trascorrere l’estate nel ranch.

Vuole conoscere meglio la sua famiglia dalla quale è stata sempre molto lontana per motivi di lavoro. E allora si prepara a trascorrere i mesi estivi in campagna proponendosi di incontrare, volta per volta, i suoi parenti. A dirigere la proprietà c’è il caposquadra Derek Sterling, un uomo molto affascinante che non sfugge a Kennedy Blaine.

E così tra un incontro e l’altro con i suoi familiari trascorre molto tempo con Derek, dal quale si fa raccontare tutti i risvolti che interessano la città di Valentine.

Il finale del film

Nella parte finale del film la giovane protagonista si rende conto che esistono molti problemi tra i membri della sua famiglia. Scopre anche interessi nascosti e segreti mai rivelati.

Mentre Kennedy viene a conoscenza di tutte queste novità, si rende conto che Derek sta diventando molto importante per lei.

Il film è stato giudicato dalla critica e dai telespettatori come ben recitato. Anche la storia raccontata non è banale. Contiene una buona dose di avventura, molti misteri e ingredienti romantici che alla fine hanno il sopravvento.

Innamorarsi a Valentine film – il cast completo

Di seguito il cast del film Innamorarsi a Valentine film e i rispettivi personaggi interpretati