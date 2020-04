Rai 4 propone questa sera il film dal titolo Straw Dogs: Cani di paglia. La pellicola è di genere thriller ed ha la durata di un’ora e 50 minuti. La produzione è statunitense ed è il remake del film Cani di paglia datato 1971 affidato alla regia di Sam Peckinpah.

Per la delicatezza degli argomenti trattati la visione è consigliabile ad un pubblico di soli adulti. Il film è andato in onda recentemente due volte, ma solo su Tv8, rispettivamente Il 20 gennaio 2018 e il 19 marzo 2020.

Straw Dogs: Cani di paglia film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Rod Lurie. I protagonisti sono James Marsden nel ruolo di David Sumner e Kate Bosworth che interpreta Amy Sumner. Le riprese si sono svolte nello Stato della Louisiana, in particolare nella città di Bossier City.

Il titolo originale è Straw Dogs. La produzione è della Screen Gems e della Battleplan Production. Il film è costato all’incirca 25 milioni di dollari. È stato rilasciato nel Regno Unito a distanza di 40 anni dalla versione originale del 1971.

Straw Dogs – Cani di paglia – trama del film in onda su Rai 4

La protagonista della trama raccontata è Amy Sumner, insieme al marito David. Amy è un’attrice hollywoodiana anche abbastanza nota. Quando il padre muore, si reca nella città natale, ovvero Bossier City, insieme al marito David che di professione è uno sceneggiatore abbastanza famoso.

Amy vuole mettere in vendita la casa che il padre le aveva lasciato. I due coniugi si mettono così in viaggio nella loro prestigiosa Jaguar per raggiungere la Louisiana. Quando arrivano sul posto, decidono di fermarsi per qualche tempo.

Infatti David ha intenzione di scrivere una nuova sceneggiatura proprio sfruttando la tranquillità della tenuta. Per mandare avanti la casa e badare a tutte le incombenze che si sono presentate, David assume l’appaltatore Charlie ed il suo team. La prima riparazione da fare riguarda il tetto del fienile.

Prima di trasferirsi, Amy era innamorata di Charlie. L’aspetto singolare che nota la giovane è una mancanza di rispetto molto accentuata che Charlie mostra nei confronti suoi e del marito.

Man mano che passano i giorni la coppia nota lo stesso comportamento poco familiare di tutti i cittadini nei loro riguardi.

Il finale del film

Nella parte finale Charlie invita David ad una battuta di caccia ai cervi. Insieme a Charlie c’è il suo gruppo di amici. Ad un certo punto abbandonano David nei boschi e si dirigono a casa per violentare Amy. La donna non riferisce al marito dello stupro subito. Il gruppo è ubriaco. Avviene una scena di grande violenza che coinvolge soprattutto Charlie e David.

Alla fine David decide di difendere non solo il suo onore ma anche quello della moglie. Dopo una serie di soprusi subiti dal gruppo di bulli si ribella e li uccide uno ad uno.

Cani di paglia film – il cast completo

Di seguito il cast del film Cani di paglia film e i rispettivi personaggi interpretati