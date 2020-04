Questa sera, 5 aprile 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Nel programma di Barbara D’Urso non mancherà l’ormai consueto punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, con ospiti vip e rappresentanti delle Istituzioni.

Live non è la D’Urso, 5 aprile 2020, diretta della puntata

Inizia la puntata. Barbara introduce il primo ospite della serata: Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministro racconta di aver dovuto affrontare un periodo di quarantena, una sfida molto difficile perchè in questo periodo il suo bimbo ha compiuto 4 anni e suo marito ha perso il padre, vittima di Covid 19.

“C’è qualche segnale positivo, ma questo non significa che siamo arrivati alla fine di questa faticosissima fase della nostra vita. Nonostante il desiderio di uscire a passeggiare con il sole, non dobbiamo abbassare la guardia. Non possiamo ancora dire che è finita, ci siamo ancora dentro e dobbiamo essere d’esempio anche per gli altri paesi europei. La tempistica sarà dettata dal conteggio dei contagi. Dobbiamo fare un’analisi puntuale dei meccanismi di contenimento. Abbiamo dovuto immaginare percorsi di protezione dei lavoratori e le regole di comportamento personale e collettivo dovranno diventare patrimonio quotidiano di tutti” – dice.

Interviene Nicola Petrosillo, Direttore del Dipartimento Clinico e di Ricerca dello Spallanzani di Roma. “Bisogna essere molto realistici, sicuramente ci sono novità interessanti, ma ci aspettiamo nuovi casi e non dobbiamo abbassare la guardia”.

Va in onda un servizio che ci mostra la sperimentazione di un nuovo tipo di test che potrebbe diagnosticare se abbiamo o abbiamo avuto il Coronavirus analizzando la presenza o meno degli anticorpi nel siero

Petrosillo non ritiene che il test abbia una valenza clinica perchè sono molte le possibilità di falsi negativi. “Utilizzato insieme al tampone ci può dire se il soggetto ha avuto il virus o meno, altrimenti non è applicabile a livello di sanità pubblica”. Secondo il Professore c’è un grande numero di persone che ha avuto il virus in forma asintomatica e dunque il numero di contagi che conosciamo è solo parziale. Capire quale è davvero l’entità del contagio, potrebbe essere indicativo per studiare l’immunità di gregge.