Helen Dorn Sotto controllo Rai 2

Rai 2 manda in onda il film dal titolo Helen Dorn: Sotto controllo. Si tratta di una pellicola della durata di un’ora e mezza di genere drammatico con incursioni poliziesche. Il titolo originale è Helen Dorn – Unter Kontrolle. La produzione è tedesca e la pellicola arriva per la prima volta sul piccolo schermo.

Helen Dorn: Sotto controllo – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie Helen Dorn: Sotto controllo recitano gli attori: Anna Loos, Matthias Matschke, Stephan Bissmeier, Ernst Stötzner, Barbara Auer, Herbert Knaup, Jella Haase, Folker Banik. La regia è di Matti Geschonneck.

Le riprese della serie si sono svolte a Düsseldorf, Colonia, nella zona della Ruhr e nel Basso Reno.

Helen Dorn: Sotto controllo – trama del film in onda su Rai 2

Il capo del commissariato per le indagini penali Helen Dorn e il suo collega Gregor Georgi sono incaricati dal capo del dipartimento, di occuparsi scomparsi di Mia Thomsen. Il padre della bimba che ha solo quattro anni è l’imprenditore influente Hans Thomsen. La piccola è sparita in circostanze misteriose. Quando iniziano le indagini, la polizia si rende conto che il caso è molto più complicato. Si cerca di capire quanto è accaduto quel maledetto pomeriggio nella zona residenziale di Düsseldorf in cui i Thomsen vivono.

Per capire se Mia sia fuggita oppure sia stata vittima di un rapimento, Helen Dorn inizia a interrogare tutti i membri della famiglia. Ma trova subito degli ostacoli. Infatti all’interno della famiglia Thomsen, c’è qualcuno che cerca di proteggere l’imprenditore da troppa pubblicità negativa.

Ciononostante la Dorn si rende conto che, dietro la falsa immagine di ricchezza, successo e apparente serenità, si nasconde una realtà ben più drammatica.

Il finale del film

Nella parte finale del film, iniziano ad arrivare alla famiglia le prime lettere di ricatto. Ma non tutte risultano credibili agli occhi della polizia. Purtroppo, invece, viene trovato il corpo di Mia. Dai primi risultati dell’autopsia, si scopre che la bimba presenta il collo rotto e il suo corpo è stato poi gettato in un fiume. Helen Dorn inizia a sospettare che la soluzione del caso sia da trovare solo all’interno della famiglia Thomsen.

E purtroppo, questa si rivela la strada giusta. Tutte le precedenti ipotesi non trovano riscontro nella realtà. Ma la Dorn resta letteralmente sconvolta quando si trova di fronte alla verità del tutto inaspettata.