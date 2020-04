Stasera in tv martedì 7 aprile. Nei palinsesti di questa sera molti film e una buona dose di approfondimento. Ricchi di fantasia su Rai1 e Sole a catinelle su Canale 5. #Cartabianca per la prima serata di Rai3, Di Martedì per quella di La7. Su Rai 2 la semifinale di Pechino Express.

Stasera in tv martedì 7 aprile 2020 – I programmi in onda su Rai1 e sugli altri canali Rai

Rai1 propone per la prima serata di martedì 7 aprile 2020, alle 21:25, il film del 2018 Ricchi di Fantasia. Gli amanti Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli fuggono insieme per un’avventura on the road tra Roma e la Puglia. Ad innescarla, uno scherzo che illude il protagonista di esser diventato milionario grazie ad una vincita alla lotteria. Dalla disillusione che ne segue, scaturiscono i tentativi di rimediare alla situazione. Nel cast anche Matilde Gioli e Valeria Fabrizi.

Su Rai2, alle 21:20, va in onda la semifinale di Pechino Express – Le stagioni dell’oriente, con Costantino Della Gherardesca. Le quattro coppie ancora in gara percorreranno 352km in Corea Del Sud, da Busan a Taekwondowon, passando per Namwon.

I programmi di Rai3 prevedono, alle 21:20, l’approfondimento di #Cartabianca, curato da Bianca Berlinguer. Ancora spazio all’emergenza COVID-19, con un’attenzione particolare alle misure senza precedenti decise dal Governo per aiutare l’economia.

Su Rai4, alle 21:20, il thriller Hanna, di Joe Wright. Con Cate Blanchett, Eric Bana e Saoirse Ronan. Racconta la storia di un’adolescente orfana di madre, cresciuta dal padre – agente della CIA – con duri addestramenti da soldato in Finlandia.

Rai5 programma alle 21:15 il film Sognare è vivere, diretto da Natalie Portman. L’attrice è anche protagonista della pellicola, che racconta la vita dello scrittore Amos Oz. Trae spunto dal romanzo autobiografico Una storia di amore e di tenebra dello stesso autore.

A seguire, alle 22:50, Elvis classic broadcasts, una raccolta delle migliori esibizioni di Elvis Presley.

Su Rai Movie, alle 21:10, Aspettando il re. Film con Tom Hanks, diretto da Tom Tykwer: racconta l’avventuroso tentativo di riscatto di un uomo d’affari finito sul lastrico.

La serata di Rai Premium, dalle 21:20, sarà per gli episodi 7 e 8 della serie Bella da morire, con Cristiana Capotondi, andati in onda domenica su Rai1.

Stasera in tv martedì 7 aprile 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Stasera 7 aprile 2020, su Canale 5 alle 21:36 va in onda il film Sole a catinelle, con Checco Zalone. È il terzo film del comico, datato 2013 e diretto da Gennaro Nunziante. Un emigrato meridionale lavora come cameriere in un hotel di lusso a Venezia. Per dare una svolta alla sua vita si licenzia e azzarda un’attività in proprio. Dopo i primi successi, la sua avventura diventa improbabile.

Italia 1, invece, propone alle 21:20 Harry Potter e i doni della morte – Parte II. Ultimo episodio del ciclo sulla saga fantasy firmata da J.K. Rowling. Harry è impegnato con Ron ed Ermione a distruggere gli Horcrux di Voldemort.

Su Rete 4, alle 21:25, nuova puntata di Fuori dal coro a tema coronavirus, con Mario Giordano. Gli ospiti: Giulio Gallera, Assessore al welfare della Regione Lombardia; il Professor Massimo Galli, Primario all’Ospedale Sacco di Milano; il Direttore del Policlinico San Matteo di Pavia, Dott. Alessandro Venturi; Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto “Mario Negri”; l’Onorevole Gianluigi Paragone.

Per i programmi di Italia 2, alle 21:20 va in onda Una notte da leoni 3, regia di Todd Philips, ultimo episodio della saga diventata un classico. Con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis.

Su 20, alle 21:23, il film d’azione Red, con Bruce Willis, Morgan Freeman e John Malkovich. È ispirato all’omonimo fumetto realizzato da Warren Ellis.

Film anche su La 5, con la commedia divertente Prime. Protagoniste Meryl Streep e Uma Thurman. Alle 21:10.

Cine 34 propone alle 21:10 il grande classico del 1971 La classe operaria va in paradiso, firmato da Elio Petri, con Gian Maria Volonté e Mariangela Melato.

Iris continua alle 21:12 il ciclo “C’era una volta il western” con Il pistolero di Dio.

Infine, Mediaset Extra dedica la serata alla diretta dalla casa del Gf Vip 4.

Programmi martedì 7 aprile di La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Per la serata di martedì 7 aprile, i programmi di La7 prevedeono una nuova puntata di Di Martedì. Il talk condotto da Giovanni Floris continua l’approfondimento sull’emergenza sanitaria in atto ospitando scienziati, tecnici e politici. Occhi puntati sui possibili scenari per un graduale ritorno alla normalità.

Su Real Time, alle 21:20, Flavio Montrucchio è impegnato in un nuovo episodio di Primo Appuntamento. Lo show in cui due sconosciuti si incontrano a cena in un ristorante per trovare l’anima gemella.

Alle 22:35 seguono due episodi de Il salone delle meraviglie, con le telecamere nel salone dell’hairstylist Federico Lauri.

NOVE, propone alle 21: 25 il film Prima o poi mi sposo. Con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey.

Tv8 stasera martedì 7 aprile programma alle 21:30 il film horror Inferno di Ron Howard, con Tom Hanks e Felicity Jones.

Inoltre, Paramount Channel sceglie alle 21:10 il film drammatico Remeber me, con Robert Pattinson.

Su Cielo è la volta, alle 21:15, del film Il mio amico Einstein.

La programmazione Sky per la prima serata di martedì

La sera di martedì 7 aprile su Sky Uno va in onda alle 21:15 una nuova puntata di EPCC – E Poi C’è Cattelan.

Su Sky Atlantic Maratone continua la giornata dedicata alla serie tv Chernobyl. Dalle 21:15 gli episodi 4 e 5.

Sempre alle 21:15, Sky Atlantic trasmetterà gli episodi 5 e 6 della serie Spartacus.

Sky Cinema Uno offre alle 21:15 Kill Command.

Mentre, Sky Cinema Due si dedica al pluripremiato E.T. – L’Extra-terrestre.

Infine, Sky Cinema Comedy, alle 21:00 programma Johnny English colpisce ancora.