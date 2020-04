L'isola di Katarina Il tesoro Rai 2

Ultimo appuntamento con L’isola di Katarina, con il tv-movie dal titolo Il tesoro. La pellicola conclude il ciclo di cinque film per la tv iniziati lo scorso lunedì 5 aprile su Rai 2. La trama raccontata ha le atmosfere di una commedia con ingredienti polizieschi.

La pellicola ha la durata di un’ora e 30 minuti ed è una produzione tedesca.

L’isola di Katarina: Il tesoro – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Anno Saul che aveva già diretto i primi due episodi. La protagonista è Tanja Wedhorn nel ruolo di Katarina Reiff. Le riprese si sono svolte alle Isole Föhr nei pressi della costa tedesca. In particolare i piccoli centri interessati sono Nieblum e Wyk Auf Föhr.

Il titolo originale è Reiff für die Insel – Katharina und der große Schatz. La produzione è della Nordfilm. La distribuzione invece è della ARD Degeto Film. Le musiche sono state composte da Fabian Römer.

L’isola di Katarina: Il tesoro – trama del film in onda su Rai 2

Per l’ultima volta Katarina Reiff è la protagonista della trama raccontata nella vicenda di oggi. La Reiff sta festeggiando la vittoria della squadra di bocce locale che ha appena sorpassato il team concorrente. La foto della squadra viene pubblicata sul principale giornale dell’isola. Il capitano del team regge in mano l’antica boccia utilizzata da generazioni intere di giocatori e considerata come un simbolo portafortuna.

Questa foto viene notata da Jens Jeschen un archeologo del museo di storia antica di Berlino. Così almeno l’uomo si presenta quando arriva sull’isola. Il motivo per il quale si è recato alle Föhr è il desiderio di impossessarsi della Boccia. Infatti l’archeologo ritiene che si tratti di un reperto risalente addirittura all’antico Medioevo, appartenente alla città di Aquisgrana.

Arrivato sull’isola mette in atto un piano per potersi impossessare del prezioso reperto. Ma quando il capitano della squadra e tutti gli altri giocatori si rendono conto dell’obiettivo a cui mira Jens Jeschen, si ribellano con tutte le loro forze. E non accettano di cedere la boccia che per loro è preziosa in quanto li ha condotti alla vittoria.

Il finale del film

Nella parte finale della storia raccontata Katarina comincia a dubitare dell’identità dell’archeologo. E comincia a svolgere delle indagini per proprio conto. La donna però deve intraprendere una lotta con sé stessa per non cedere al fascino del finto archeologo. Ed infatti molto presto scoprirà che Jens Jeschen in realtà è un criminale che fa parte di una banda specializzata nel rubare reperti storici di grande valore.

A Katarina si rivolge l’amico Thies che è deciso a difendere la boccia. L’uomo chiede aiuto alla Reiff affinché si impegni ad evitare un furto che potrebbe gettare nello sconforto intera isola.

L’isola di Katarina: Il tesoro – il cast completo

Di seguito il cast del film L’isola di Katarina: Il tesoro e i rispettivi personaggi interpretati