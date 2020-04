L’emergenza coronavirus che ha chiuso show e set tv, costringe le reti a riprogrammare repliche. Vengono così riesumati programmi del passato da mandare in onda anche in prima serata.

Coronavirus repliche Tv: da Canale 5 a Rai 1 le proposte di prima serata

Canale 5 aveva già iniziato due settimane fa a riproporre la replica di Ciao Darwin 8. Rai 1 non è da meno e replica lo spettacolo di Roberto Bolle “Danza con me“. La messa in onda infatti è prevista per sabato 18 aprile in prima serata.

Quattro giorni prima, martedì 14 aprile, la prima rete di Viale Mazzini propone la replica del concerto de Il Volo dal titolo Un’avventura straordinaria.

Sempre per ovviare alla carenza di nuove proposte, torna su Rai 1 anche il programma di Alberto Angela “Meraviglie – la penisola dei tesori“. L’appuntamento è a partire da mercoledì 15 aprile alle 21:25. Angela Junior riprende il suo viaggio attraverso l’Italia per raccontarne le eccellenze dal punto di vista architettonico e paesaggistico.

Canale 5 risponde con le repliche di Scherzi a parte previste per venerdì 17 aprile e di Tu sì que vales che torna nel prime time del mercoledì sera. Inoltre viene riesumato anche il concerto di Adriano Celentano all’Arena di Verona dal titolo Rock Economy. L’appuntamento è per martedì 14 aprile in prima serata.

Rai 3 si affida alle repliche di Prima dell’alba che già stanno andando in onda. Il programma è stato condotto da Salvo Sottile che torna con le repliche di alcune delle sue incursioni nella notte italiana.

Coronavirus repliche Tv: tutte le altre fasce orarie

Intanto, data l’impossibilità di registrare nuove puntate, continuano in access prime time le repliche di Soliti Ignoti – il ritorno su Rai 1, de L’eredità, sempre su Rai 1 nella fascia preserale, e di Avanti un altro! su Canale 5. La principale rete Mediaset avrebbe dovuto proporre la nuova edizione di Caduta Libera. Ma probabilmente non sono state registrate nuove puntate e quindi adesso si continua ad oltranza con le repliche.

Rai 1 sta mandando in onda la riproposizione di Linea Verde e Linea Verde Life, mentre Rai 2 nel fine settimana ricorre alle repliche di In viaggio con Marcello. Per ognuna delle puntate in onda in replica viene sottolineato che la registrazione è avvenuta prima dell’emergenza sanitaria. Insomma il panorama televisivo è molto carente.

Ricordiamo che è tornato anche Techetechetè con alcuni appuntamenti speciali. Vi segnaliamo tra l’altro la puntata del 25 aprile dedicata a Renato Zero. Andrà in onda in seconda serata su Rai 1 e omaggerà il re dei sorcini Renato Fiacchini, attraverso tutti i suoi mitici brani. Tra questi Mi vendo, Il triangolo, Il carrozzone.

Maratona calcio Mediaset Extra

Interessata alle repliche anche Mediaset Extra che tra l’altro, propone una maratona calcistica dal 9 aprile. Inoltre il 15 aprile la rete manda in onda in contemporanea con Cine34 una maratona di sitcom e di show interpretati da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Infatti il 15 aprile ricorre il decimo anniversario della morte di Vianello.