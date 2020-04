Una vita segreta film Tv8

Il film odierno di Tv8 ha per titolo Una vita segreta. La pellicola è di genere thriller, è una produzione statunitense ed ha la durata di un’ora e 30 minuti. A trasmetterla è stato sempre Tv8 e l’ultima data di messa in onda risale al settembre 2019.

La visione è consigliata ad un pubblico adulto ed è vivamente auspicabile l’assenza dei minori dinanzi al piccolo schermo. Questo per la delicatezza degli argomenti trattati.

Una vita segreta film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Michael Feifer che è anche uno dei produttori della pellicola. Nel ruolo dei protagonisti troviamo Haylie Duff, sorella della più nota Hilary, e David O’Donnell. Le riprese si sono svolte in California, in particolare nel piccolo centro di Big Bear situato nella contea di San Bernardino dello Stato della California

La produzione è della Feifer Worldwide insieme alla Jorva Productions ed alla SF Productions. La colonna sonora è stata scritta da Brandon Jarrett, Joshua Daniel Hershfield e Britney Mykel Pay. Il titolo della traccia principale è Just Wanted You To Know che in italiano significa Volevo solo farti sapere.

Alto il budget per la realizzazione della pellicola che è stimato intorno ai 3 milioni di dollari.

Una vita segreta – trama del film in onda su Tv8

La protagonista della trama del film è Sarah, una giovane donna sposata con Jason e madre del figlio Brandon. La famigliola vive apparentemente un’esistenza serena e quasi perfetta agli occhi di tutti.

Un giorno però il marito Jason improvvisamente scompare senza lasciare traccia. La notizia sconvolge letteralmente Sarah che mai avrebbe pensato alla possibilità di una doppia vita da parte del marito. Iniziano così le ricerche dell’uomo da parte della polizia. E questi giorni si trasformano in una vera e propria angoscia che travolge la quotidianità di Sarah e del figlio Brandon.

A peggiorare ulteriormente la situazione, si aggiunge la certezza che Brandon è affetto da una rara malattia genetica. L’unica salvezza risiede nell’aiuto che potrà venirgli dal padre Jason attraverso la donazione di parte del suo DNA.

Il finale del film

Nella parte finale del film le ricerche di Jason si intensificano. Ed è la stessa Sarah a rimettere insieme i tasselli della loro vita in comune per cercare di capire quanto è accaduto nel marito. Molto presto la donna scopre, con le con l’aiuto delle forze dell’ordine, la vita segreta che conduceva Jason.

Alla fine Sarah riesce a rintracciare il marito. E gli spiega il motivo per il quale l’ha cercato tanto: la vita del loro figlio Brandon dipende esclusivamente dalla donazione di parte del suo DNA. Jason si dichiara disposto ad aiutare il figlio. Ma in cambio chiede alla moglie di non interferire nella sua doppia vita e di non portare mai alla luce il suo discutibile e pericoloso passato.

Per amore del figlio, Sarah accetta il ricatto dell’oramai ex marito. Non tutto però procede secondo quanto stabilito da Jason. Il destino ha scritto una pagina differente del suo futuro.

Una vita segreta film – il cast completo

Di seguito il cast del film Una vita segreta e i rispettivi personaggi interpretati