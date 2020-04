Stasera in tv 11 aprile 2020. Bruno Vespa continua ad accompagnare i riti della Settimana Santa. Rai 3 propone una nuova puntata di Sapiens – un solo pianeta con Mario Tozzi. Duilio Giammaria è ancora su Rai 2 con una nuova puntata di Petrolio – Antivirus. Ecco la programmazione completa per questa sera.

Stasera in tv 11 aprile 2020 – i programmi in onda

Su Raiuno, alle 20.35, l’attualità con Speciale Porta a Porta. Bruno Vespa presenta una puntata speciale del suo programma dedicata alla Veglia Pasquale nella notte Santa celebrata da Papa Francesco, in onda su Raiuno alle 21.00 in diretta dalla Basilica di San Pietro. Il popolare giornalista riprenderà la linea alla fine del rito intorno alle 22.30.

Su Raidue, alle 21.05, l’attualità con Petrolio – Antivirus. Si conclude stasera la stagione numero 12 del programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria. Anche il giornalista pugliese ha scelto di dedicare la sua attenzione al coronavirus e in particolare agli effetti che il suo dilagare ha prodotto sul tessuto sociale ed economico del nostro Paese.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens. Penultimo appuntamento con il programma di divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR. Stasera la trasmissione torna su uno dei temi più discussi al livello globale: l’emergenza climatica, qui affrontata dal punto di vista scientifico, ma in modo comprensibile.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Laika. Ascanio Celestini porta in scena una storia grottesca e ironica: Gesù torna sulla Terra, accompagnato da Pietro, solo per osservare e capire cosa è diventata l’umanità e confrontarsi coi propri dubbi e le proprie paure.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Stasera Italia Weekend Speciale. Nuovo appuntamento con il programma condotto da Veronica Gentili. Anche stasera, al centro del dibattito, l’emergenza coronavirus. In collegamento, medici, epidemiologi, virologi per aggiornare il pubblico sull’evoluzione del fenomeno e su tutte le iniziative utili per contrastarlo.

I programmi Mediaset e Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Ciao Darwin8. Tra le prove che i concorrenti della trasmissione di Paolo Bonolis devono sostenere c’è quella dei “cilindroni”: una cabina trasparente dove, a ogni risposta sbagliata, il livello dell’acqua sale. Stasera giocano le “Giuliette” capitanate da Giorgia Palmas, contro le “Messaline” di Taylor Mega.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Dopo 3 anni e 5 operazioni, Milla è diventata una delle migliori pazienti del dottor Now. Ma non è ancora finita: Milla ha bisogno di affrontare un percorso interiore molto doloroso per raggiungere il suo obiettivo finale.

Stasera in tv 11 aprile 2020 film

Su Rai 4, alle 21.20, il film commedia del 2015, di Paul Feig, Spy, con Melissa McCarthy, Jude Law, Jason Statham. Susan Cooper è un agente della Cia relegata dietro una scrivania. Brillante e intelligente, troverà il coraggio di scendere in campo per vendicare la morte di un collega.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Ben Younger, Bleed – Più forte del destino, con Aaron Eckhart, Miles Teller. La vera storia del pugile Vinny Pazienza che raggiunse la fama dopo aver sconfitto Gilbert Dele. Bloccato poi a causa di un incidente d’auto, riprese un anno dopo vincendo in due categorie.

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1959, di Steno, I tartassati, con Aldo Fabrizi, Totò. Il proprietario di un negozio tenta di corrompere un maresciallo della Finanza che indaga su di lui. Intanto il figlio del commerciante s’innamora della figlia del sottufficiale.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1974, di Guy Hamilton, Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro, con Roger Moore. Mentre un killer sta tentando di ucciderlo, l’agente James Bond cerca di sventare i piani di un’organizzazione criminale che minaccia il mondo con un’arma letale.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 2004, di Mel Gibson, La passione di Cristo, con Jim Caviezel. Liberamente ispirato ai Vangeli di Luca, Giovanni, Matteo e Marco. Le ultime dodici ore di Cristo, dalle tentazioni nell’orto dei Getsemani alla sua crocifissione sul Golgota.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1999, di Rob Minkoff, Stuart Little – Un topolino in gamba. La famiglia Little decide di adottare il simpatico topolino Stuart. Ma l’invidioso gatto di casa non vede di buon occhio il nuovo arrivato e mette in atto un piano per estrometterlo.

I Film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2019, di Jon Watts, Spider-Man: Far From Home, con Tom Holland. Mentre Peter Parketr è in gita scolastica in Europa, Nick Fury si presenta nella sua stanza d’albergo. L’uomo gli chiede di collaborare con lui per fermare il malvagio Mysterio.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2013, di Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel, con Ralph Fiennes. Zero Moustafa, proprietario di un grande albergo ormai decaduto, racconta gli anni dello splendore e la sua insolita amicizia con il raffinato concierge dell’hotel, monsieur Gustave.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Ron Scalpello, Pressure, con Danny Huston, Matthew Goode. Gli esperti sommozzatori Engel, Mitchell, Jones e Hurst rimangono intrappolati in un piccolo sottomarino a 400 metri sotto il livello del mare. Dovranno lottare per la sopravvivenza.