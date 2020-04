Hacker mortale film Tv8

Hacker mortale è il titolo del film proposto da Tv8. La durata è di un’ora e 30 minuti, la produzione è statunitense ed è datata 2018.

Le atmosfere sono da thriller e spesso anche inquietanti. Per questo motivo se ne consiglia la visione ad un pubblico adulto. Ed è assolutamente sconsigliata la presenza dei minori dinanzi al piccolo schermo.

Hacker mortale film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Lane Shefter Bishop. Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti dove è ambientata la vicenda raccontata. Protagonista è Drew Seeley nel ruolo di Stewart Weinbach meglio conosciuto come Jack Newsom. Accanto a lui c’è Rosalie McIntire nel ruolo di Molly.

Il film è stato proposto sempre da Tv8 il 25 settembre 2019. Il titolo originale è He Knows Your Every Move.

Hacker mortale – trama del film in onda su Tv8

La protagonista è Molly, una giovane appassionata di computer. Quando si rende conto che ci sono dei guasti nel suo computer che le impediscono di lavorare, porta il laptop in riparazione.

Trascorso il tempo che le è stato indicato, torna nell’officina per riprendere il suo computer. Naturalmente non ha alcun dubbio che la riparazione sia stata fatta nel migliore dei modi, anche perché tutto funziona perfettamente.

Qualche giorno dopo Molly si reca a pranzo nel suo ristorante preferito. E qui incontra Jack Newsom, un giovane affascinante e dal carattere estremamente cordiale. I due immediatamente iniziano ad avere una simpatia reciproca. Molly in particolare ne rimane molto colpita. E pensa che Jack potrebbe essere l’uomo perfetto per lei.

Nel corso della conversazione al ristorante infatti scoprono di avere le medesime antipatie e simpatie, gli stessi hobby. E addirittura si rendono conto che se uno dei due inizia una frase, l’altro è in grado di concluderla esattamente con le stesse parole pensate dal partner.

Sembra quasi un idillio perfetto e Molly è sempre più innamorata.

Il finale del film

Nella parte finale del film la situazione idilliaca che Molly crede di vivere, purtroppo si spezza improvvisamente. Infatti lentamente, in maniera quasi impercettibile, Jack Newsom comincia ad avere nei suoi riguardi un rapporto molto possessivo.

Questo atteggiamento, inizialmente non dispiace a Molly che pensa di essere solo oggetto di una gelosia anche abbastanza accentuata.

Con il trascorrere delle settimane però si rende conto che Jack diventa sempre più ossessivo e inizia a limitare persino la sua libertà. A questo punto Molly è costretta a prendersi un periodo di pausa e si allontana da Jack. Mentre è in un’altra città, improvvisamente i suoi conti bancari vengono del tutto svuotati. Molly non ha più un soldo. E come se non bastasse le sue foto seminude vengono pubblicate in rete.

Alla fine Molly scopre che Jack Newsom non è la persona che dice di essere. In effetti è uno psicopatico con seri disturbi della personalità. Dovrà fare di tutto per salvare non solo la sua dignità, ma anche la sua vita che è in pericolo. Jack infatti è diventato per lei il suo peggiore incubo.

Hacker mortale film – il cast completo

Di seguito il cast del film Hacker mortale e i rispettivi personaggi interpretati