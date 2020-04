Solo mia film Tv8

Tv 8 propone oggi il film dal titolo Solo mia. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre e sul 508 per la fruizione in alta definizione. La pellicola, della durata di un’ora e trenta minuti, è di genere drammatico con atmosfere da thriller. Per la delicatezza degli argomenti trattati la visione è consigliata solo ad un pubblico adulto e non prevede la presenza di minori o persone psicologicamente fragili. La produzione è statunitense ed è datata 2019.

La vicenda raccontata è ispirata ad una storia realmente accaduta. E si basa sul caso di un uomo che diventa uno stalker pericoloso. Viene così puntata l’attenzione sul drammatico problema della violenza sulle donne.

Solo mia – cast, attori, riprese, location, regia

Il cast del tv movie Solo mia è composto dagli attori: Amber Midthunder, Brett Zimmerman, Chris Browning, Claudia Ferri, Walter Fauntleroy, Lorenzo James Henrie (Fear The Walking Dead), Ashley Holliday Tavares. La regia è di Michael Civille.

Le riprese si sono svolte a Los Angeles, in California, dove è ambientata la vicenda raccontata. La produzione è della MarVista Entertainment. Il film è andato in onda, sempre su Tv8 nel settembre del 2019.

Solo mia – trama del film in onda su Tv8

La trama del film proposto da Tv8 ha come protagonista Julie. La giovane donna lavora come cameriera in un locale. Ma ha sogni per il suo futuro. Infatti il suo più grande desiderio è studiare e frequentare il college e di lasciarsi alle spalle un passato del quale è sempre stata scontenta. Julie vorrebbe trasferirsi in un’altra città e ricominciare la sua vita daccapo.

Non ha mai pensato ad un futuro sentimentale. Fino a quando, nel commissariato locale, arriva un nuovo poliziotto, di nome David. L’uomo è bello ed affascinate e sembra molto preparato nel suo mestiere. Julie, dopo averlo visto qualche volta in giro per la città, è presa dal suo fascino.

Decide allora di conoscerlo personalmente. Quando i due si incontrano, anche David resta colpito dalla bellezza della sua interlocutrice. Mentre, però, per Julie, si tratta soltanto di un gioco senza alcuna implicazione sentimentale, per David la situazione è molto differente.

Il finale del film

Nella parte finale del film, Julie deve ricredersi sul poliziotto. Infatti David inizia a nutrire una vera e propria ossessione nei confronti della ragazza. E da giovane innamorato, si trasforma in un vero e proprio stalker. Inizia a inseguire Julie ovunque vada, la perseguita con telefonate, messaggi, rendendola la vita letteralmente impossibile.

Julie è spaventata. Ma non ha il coraggio di confidarsi con nessuno. Alla fine la sua esistenza si trasforma in una vera e propria lotta per la sopravvivenza. David gioca con lei al gatto e il topo, Fino a quando un evento imprevisto e imprevedibile, non interviene a cambiare la situazione.

Il messaggio contenuto nella pellicola è rivolto a tutte le donne che possono trovarsi nella situazione di Julie: parlare sempre e comunque e chiedere aiuto.