Marco Liorni sarebbe stato confermato al timone dell’edizione 2020 di Reazione a catena. Il padrone di casa di ItaliaSi! nel pomeriggio del sabato di Rai1, dovrebbe essere presente anche nell’estate che si avvicina con il game previsto nella fascia preserale della rete.

Reazione a catena Marco Liorni confermato per l’edizione 2020

Per adesso circola solo la notizia della accreditata conferma di Liorni a Reazione a catena. Le registrazioni delle puntate del game show non sono iniziate. E non sarà possibile ancora per qualche settimana, vista l’emergenza coronavirus che ha costretto a chiudere tutti i set televisivi.

Ma si sta cercando un nuovo modo di proporre il game show che è basato su una serie di sfide affrontate da gruppi di giocatori composto da tre persone. Come sanno gli appassionati di Reazione a catena, i tre componenti di ciascun gruppo sono uniti da un filo rosso che li contraddistingue attraverso il nome che si sono scelti. Ricordiamo ad esempio, uno dei gruppi più noti, i super campioni I tre di denari che detengono ancora il titolo di Campionissimi imbattuti fino allo scorso anno.

Bisogna rispettare, anche nelle prossime registrazioni per l’edizione 2020, le distanze di sicurezza tra i partecipanti e lo stesso conduttore.E questo è il problema più serio da affrontare. Inoltre, già gli scorsi anni, verso gli inizi di maggio, iniziavano le registrazioni delle puntate estive. Naturalmente adesso non si può pensare ad un evento simile. Tutto è ancora in divenire. L’unica quasi certezza è proprio la presenza di Marco Liorni nel programma molto amato soprattutto dalle fasce giovanili.

Marco Liorni fino al 30 maggio al timone di ItaliaSi!

Liorni attualmente è al timone di ItaliaSi! nel day time pomeridiano del sabato. Il talk dovrebbe concludersi a fine maggio. E, dopo, se le condizioni legate all’emergenza Covid – 19 lo consentiranno, Razione a catena 2020 potrebbe arrivare nella fascia preserale di Rai1. La data ipotetica, per adesso, sarebbe intorno ai primi giorni di giugno. Forse il 1 giugno.

Naturalmente sono bloccate anche le selezioni reali dei concorrenti. Ma, a quanto ci risulta, si stanno analizzando i profili dei candidati on line. Non sarà semplice riprendere i ritmi del passato. C’è molta attenzione e anche paura ovunque. E quindi tutto viene rimandato alla evoluzione, speriamo, positiva, dell’emergenza che dovrebbe rallentare.

Intanto ItaliaSi! si è confermato un programma molto amato dal pubblico del sabato pomeriggio di Rai1. Soprattutto nell’edizione in corso, ha rafforzato la propria platea di ascolto raggiungendo cifre ragguardevoli. Insomma Liorni è riuscito a dare una nuova dignità al pomeriggio della rete leader bistrattato dalla concorrenza di Canale 5. Sulla base di tale evidenza, non c’è dubbio il ritorno nella prossima stagione autunnale.