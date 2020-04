Rosamunde Pilcher Vicini inaspettati La5

Il film proposto oggi da La5 ha per titolo Vicini inaspettati e fa parte del ciclo Rosamunde Pilcher. L’appuntamento è sul canale 30 del digitale terrestre free di Mediaset. Ricordiamo che Rosamunde Pilcher è una autrice britannica di romanzi rosa e sentimentali ambientati nelle isole del Regno Unito.

Molti i tv-movie ispirati alle sue opere letterarie. La durata di Vicini inaspettati è di un’ora e 30 minuti. La pellicola è stata creata appositamente per il piccolo schermo, è di genere sentimentale ed è una produzione tedesca. Precedentemente è andata in onda su Canale 5. L’ultima data di trasmissione è il 15 marzo 2020.

Rosamunde Pilcher: Vicini inaspettati – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Stefan Bartmann. I due protagonisti sono Wanda Perdelwitz nel ruolo di Sarah e Oliver Frank che interpreta David. Le riprese si sono svolte in parte in Cornovaglia e in parte in Australia.

La colonna sonora è di Andreas Weidinger. Il produttore della pellicola è Heidi Ulmke.

Rosamunde Pilcher: Vicini inaspettati – trama del film in onda su La5

Protagonisti della trama del film sono Sarah e Michael, una coppia che si trova momentaneamente in crisi. Dopo che Sarah ha avuto un aborto spontaneo, la coppia, residente a Melbourne in Australia, decide di realizzare uno scambio casa.

I due scelgono così un tranquillo appartamento situato nella campagna inglese, di proprietà dei signori Olivia e Fergus. Naturalmente loro cedono la dimora di Melbourne alla coppia che viene dall’Australia. L’obiettivo di Sarah e Michael è di verificare se c’è un futuro per la loro relazione sentimentale. Insomma è un tentativo di salvare il matrimonio.

I due si mettono dunque in viaggio per l’Inghilterra. Una volta arrivati sul posto Michael deve recarsi frequentemente a Londra per lavoro. In questo modo Sarah rimane per molto tempo sola nel grande appartamento.

Il finale del film

La donna, nella parte finale del film, si trova a far fronte da sola ad un incendio che colpisce proprio lo stabile in cui si trova l’appartamento. Dinanzi alle fiamme, Sarah chiede l’aiuto di un vicino di casa, Albert. Riesce così a salvare anche la vita di una donna che rischiava di morire dentro casa.

L’incendio si rivela doloso. Qualcuno vuole impadronirsi della fattoria e trasformarla in un centro congressi. Sarah, sempre da sola, chiede l’aiuto di un avvocato della zona: David. Il legale cerca di capire chi è interessato ad una tale speculazione edilizia. Si viene così a sapere che i due anziani proprietari avevano bisogno di soldi. Sarah e David iniziano a frequentarsi e, in una giornata piovosa, c’è un bacio tra di loro.

L’happy ending è assicurato, ma nel triangolo amoroso che si è così formato tra Sarah, Michael e David, qualcuno dovrà uscire fuori.

Rosamunde Pilcher: Vicini inaspettati – il cast completo

Di seguito il cast del film Rosamunde Pilcher: Vicini inaspettati e i rispettivi personaggi interpretati