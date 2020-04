Stasera in tv 17 aprile 2020. Canale 5 tira fuori dai cassetti Il meglio di Scherzi a parte.Molte le altre repliche previste nei palinsesti. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 17 aprile 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Il primo documentario racconta il ruolo dei Musei e la loro condotta etica rispetto al mercato illegale di opere d’arte; il secondo è dedicato ad Emilio Lavagnino che ha difeso il patrimonio artistico italiano dalle razzie tedesche.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Casi irrisolti, fatti di cronaca nera e tanto altro sono i protagonisti del programma investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nel corso della serata, aggiornamenti sull’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese con uno sguardo verso il futuro ora che le restrizioni sono cambiate.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Scherzi a parte – Il meglio. Va in onda questa sera uno speciale che ripropone il meglio dell’edizione 2009 dello show che prende di mira i vip della tv, dello sport e della politica. A condurla, Belen Rodriguez, Teo Mammucari e Claudio Amendola. Un’occasione per rivedere le burle più riuscite e le gag più divertenti.

Programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. L’emergenza sanitaria ha rivoluzionato anche la struttura del programma di Diego Bianchi: con lui c’è solo il fedelissimo vignettista Makkox. Insieme continuano a raccontare con puntualità e brio la difficile situazione del nostro Paese.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent – The Best Of. Continua il meglio del talent condotto da Lodovica Comello. Si tratta dell’edizione numero 8, la terza prodotta da Sky per Tv8. Le prime cinque edizioni sono state trasmesse da Canale 5 e prodotte dalla De Filippi.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza –Il meglio di quando si stava peggio. Ancora gli imperdibili sketch di Maurizio Crozza in cui rivediamo i suoi personaggi più amati come Vittorio Feltri, direttore di “Libero” e il presidente della Campania Vincenzo De Luca.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. E’ lungo il viaggio in Italia di Damiano Carrara e Katia Follesa alla ricerca delle migliori pasticcerie. Vediamoli far tappa nelle Marche, dove a sfidarsi saranno “La Romana”, “La Mou” e “La Delizia”.

Stasera in tv 17 aprile 2020 – I film in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il film d’avventura del 2018, di Clovis Cornillac, Belle & Sebastien – Amici per sempre, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic. Sebastien (Félix Bossuet) ha ormai 12 anni, mentre la sua amata Belle è diventata madre. Pierre e Angelina sognano una nuova vita altrove, ma il ragazzo si rifiuta di lasciare César, lo chalet e la montagna. Le cose si complicano ulteriormente quando torna a farsi vivo il primo padrone di Belle.

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Marco Tullio Giordana, Nome di donna, con Cristiana Capotondi, Valerio Binasco. Dopo aver sostenuto brillantemente un periodo di prova, la giovane Nina Martini (Cristiana Capotondi) viene finalmente assunta in una lussuosa clinica privata in Brianza. Qui però, dopo aver respinto le avances del direttore, viene pesantemente discriminata e non trova appoggio dalle colleghe.

Su Italia 1, alle 21.25, il film fantastico del 2008, di Catherine Hardwicke, Twilight, con Robert Pattinson, Kristen Stewart. L’adolescente Bella Swana (Kristen Stewart) si trasferisce in una cittadina della provincia con il padre. Lì conosce un misterioso coetaneo, Edward Cullen (Robert Pattinson). I due s’innamorano, ma lui nasconde un incredibile segreto: è un vampiro che però non attacca per scelta gli umani.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2000, di David N. Twohy, Pitch Black, con Vin Diesel. Costretti ad effettuare un atterraggio di emergenza, Fry, il suo equipaggio e un pericoloso criminale che era a bordo, se la devono vedere con alcune misteriose e pericolose creature.

Su Top Crime, alle 21.10, il film thriller del 1960, di Alfred Hitchcock, Psyco, con Anthony Perkins. Marion ruba 40.000 dollari dall’ufficio dove lavora e fugge verso una nuova vita. Durante il viaggio si ferma al motel gestito da Norman Bates, oppresso da una madre possessiva.

I film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2016, di Stephen Frears, Florence, con Meryl Streep. 1944. L’ereditiera Florence Foster Jenkins sogna di diventare una cantante lirica ma è terribilmente stonata. Il marito la asseconda, ma quando lei decide di esibirsi nella prestigiosa Carnegie Hall….

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Alessandro Genovesi, 10 giorni senza mamma, con Fabio De Luigi. Carlo trascura la famiglia per il lavoro; Giulia, invece, si occupa dei loro tre figli. Ma un giorno quest’ultima parte per una vacanza, lasciando Carlo a fare da “Mammo” per dieci giorni.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2000, di Wes Craven, Scream 3, con Neve Campbell, David Arquette. Durante le riprese del film ispirato alle vicende che hanno coinvolto Sidney, il killer di Woosboro riesce ad entrare a far parte del cast e a terrorizzare gli attori.